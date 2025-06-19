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Erkan Avcı Kızılcık Şerbeti'ne mi geliyor? Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nden 4 oyuncu ayrılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erkan Avcı Kızılcık Şerbeti&#039;ne mi geliyor? Popüler dizi Kızılcık Şerbeti&#039;nden 4 oyuncu ayrılıyor
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Show TV'nin reyting rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle 3.sezonu geride bırakmıştır. Pembenin ölümünden en çok Mustafa etkilenmiştir. Final sahnesinde Mustafa ailesini vurmuştur. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden 4 oyuncu ayrılırken Kızıl Goncalar'ın efsane ismi Erken Avcı Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacağı haberiyle gündeme geldi.

3 sezondur izleyicileri ekrana kilitlemeye başaran Kızılcık Şerbeti, konusu gereği izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. İlk sezonda seküler ve muhafazakar ailelerin arasında farkı anlatılsa da 3.sezonda Pembe'nin ölümün ardından Abdullah Bey, Işıl ile evlenir.

Erkan Avcı Kızılcık Şerbeti'ne mi geliyor? Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nden 4 oyuncu ayrılıyor - 1. Resim

Mustafa sessiz sakin bir adam iken annesini ölümünü kaldıramaz ve öldürüldüğü düşüncesine kapılır. Hatta öyle ki akıl hastanesinde belli bir süre vakit geçirir. Oradan çıktından sonra da babası Abdullah Bey, Işıl ve Fatih'i vurmaya karar verir. Kızılcık Şerbeti'in 3.sezon final sahnesinde Fatih vurulur. Nefes kesen sahnenin ardından gözler yeni sezona çevrildi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin dördüncü sezonunda 4 isim ayrılırken Kızıl Goncalar'ın efsane ismi Erkan Avcı'nın diziye dahil olacağı konuşulmaya başlandı. Peki, Erkan Avcı Kızılcık Şerbeti'ne mi geliyor? İşte cevabı...

Erkan Avcı Kızılcık Şerbeti'ne mi geliyor? Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nden 4 oyuncu ayrılıyor - 2. Resim

ERKAN AVCI KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ GELİYOR?

 

Kızıl Goncalar dizisinin Sadi Hüdayi karakterini oynayan Erkan Avcı, yeni sezonda Kızılcık Şerbeti'ne dahil oluyor.

Ortaya atılan İddialara göre ünlü oyuncu geçtiğimiz sezon Asude'nin telefonda konuştuğu, yüzü görünmeyen kardeşi Ayhan’ın oğlunu oynacak.  Ayrıca Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye 4 oyuncuda ayrılacak. Ancak oyuncuların kimler olduğu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Erkan Avcı Kızılcık Şerbeti'ne mi geliyor? Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nden 4 oyuncu ayrılıyor - 3. Resim

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı, 17 Aralık 1982 yılında Diyarbakır'da doğdu. Annesi Aysel Avcı, babası ise Yavuz Avcı'dır.  2025 yılı itibarıyla 43 yaşında olan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi mezunudur. Kariyeri boyunca bir çok projede rol alan oyuncu, 1,74 boyundadır.

Erkan Avcı'nın oynadığı dizi ve filmler şu şekildedir;

  1. Payitaht Abdülhamid (2017)
  2. Cesur ve Güzel (2016-2017)
  3. Daha (Sinema Filmi, 2016)
  4. Uzun Hikaye (Selami, Sinema Filmi, 2012)
  5. Karadayı(Necdet, Tv dizisi, 2013-2014)
  6. Zenne (Ahmet, Sinema Filmi, 2011
  7. Gişe Memuru (Afar Şoför 2, Sinema Filmi, 2011)
  8. Can (Ali, Sinema Filmi, 2011)
  9. Vakit (Çoban, Kısa Film, 2010)
  10. Sakarya Fırat (Ethem Tekintaş, TV Dizisi, 2009-2012)
  11. Mukadderat (Bilen Adam, None, 2009)
  12. Acemi Müezzin (Cemal, TV Dizisi, 2009)
  13. Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, Gürhan, 2007-2008)
  14. Ayrılık (Yunus, TV Dizisi, 2007)
  15. Köprü (TV Dizisi, Hasan, 2006)
  16. Yardımcı Yönetmen:
  17. Vakit (Kısa Film, 2010)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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