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Erol Karaömeroğlu kimdir, neden öldü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erol Karaömeroğlu kimdir, neden öldü?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama üzerine Erol Karaömeroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunun üzerine Erol Karaömeroğlu kimdir, neden öldü? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başladı.

Batman Vali Yardımcılığı, ardından Altındağ Kaymakamlığı görevleri üstlenen Erol Karaömeroğlu; Sinop Valiliği’nden sonra Bitlis Valisi olarak atanmıştır. 

Evli olup 3 çocuk babası olan Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti. Bunun üzerine Erol Karaömeroğlu kimdir, neden öldü? sorusu gündeme geldi.

Erol Karaömeroğlu kimdir, neden öldü? - 1. Resim

EROL KARAÖMEROĞLU KİMDİR?

Erol Karaömeroğlu, 1970 yılında Rize’de doğdu. 2025 yılı iibarıyla 55 yaşında olan Karaömeroğlu, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Uzun süre boyunca valilik ve kaymakamlık gibi önemli görevlerde yer aldı.

Batman Vali Yardımcılığından sonra Altındağ Kaymakamlığı görevleri üstlenen Erol Karaömeroğlu; Sinop Valiliği’nden sonra Bitlis Valisi olarak atanmıştır.

Erol Karaömeroğlu, Filiz Karaömeroğlu ile evlidir ve 3 çocuk babasıdır.

Erol Karaömeroğlu kimdir, neden öldü? - 2. Resim

EROL KARAÖMEROĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Erol Karaömeroğlu trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 

Geçtiğimiz günlerde saat 21.00 sularında Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Halep köprüsü mevkisinde Bitlis Valisi ve şu anda Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Erol Karaömeroğlu idaresindeki 55 HN 055 plakalı otomobil ile Yaşar Soydanlı idaresindeki 58 NP 389 plakalı otomobil çarpıştı.

Erol Karaömeroğlu ile yanında bulunan eşi Filiz Karaömeroğlu ve oğlu Metehan Karaömeroğlu ile diğer aracın sürücüsü Yaşar Soydanlı kazada yaralandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Erol Karaömeroğlu’nun hayatını kaybettiği açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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