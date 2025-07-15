Esra Erol'da Hikmet Bey kimdir, nereli? Kübra'nın babası gündemde

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da tanınan Hikmet Bey, 13 Temmuz 2025 tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği iddia edildi. "Kübra'nın babası" olarak büyük ilgi gören Hikmet Amca hakkında ortaya atılan “öldü” iddiasının ardından Esra Erol'da Hikmet Bey kimdir, nereli? soruları araştırılmaya başlandı.

ATV ekranlarını popüler gündüz kuşağı Esra Erol'da da tanınan kızının geleceği için net tavırlarıyla dikkat çeken Hikmet Amca, sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine kalp krizi geçirerek öldüğü konuşuluyor.

Ancak bu ölüm iddiaları hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Binlerce kişi Esra Erol'da Hikmet Bey kimdir, nereli? sorusuna cevap aramaya başladı.

HİKMET BEY KİMDİR, NERELİ?

Hikmet Bey, ATV’de yayınlanan Esra Erol’da adlı evlilik ve aile programına katılan Kübra adlı genç kadının babasıdır. Hikmet Bey'n nereli ya da kaç yaşında olduğu hakkında şu an için bir bilgi bulunmamaktadır.

Hikmet Amca, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının tanınmıştır. Kızı Kübra'nın, Abdullah isimli bir kişiyle yaşadığı ilişki ve hamilelik süreci boyunca stüdyoda yaşanan tartışmalarda Hikmet Bey'in dik duruşu ve resmi nikah konusundaki hassasiyetiyle ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

HİKMET BEY NEDEN GÜNDEM OLDU?

Sosyal medyada Hikmet Amca'nın köy yolunda yürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği iddiaları gündeme damga vurdu. Ancak bu iddialara dair henüz net bir açıklama yapılmamıştır.

Kübra’nın hamileliği ve Abdullah ile olan ilişkisine karşı çıkan Hikmet Amca’nın tutumu, programda tansiyonun artmasına sebep oldu. Özellik, kızının resmi nikahı üzerinde durmasına birçok yorum yapıldı.