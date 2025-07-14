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Esra Erol'daki Hikmet öldü mü? Kübra'nın babası Hikmet neden öldü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Esra Erol&#039;daki Hikmet öldü mü? Kübra&#039;nın babası Hikmet neden öldü?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programında Kübra'nın babası Hikmet Bey ölüp ölmediği merak ediliyor. Kübra ile Abdullah arasında yaşananlara müdahaleleriyle tanınıyordu.

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programıyla tanınan Kübra'nın babası Hikmet öldü mü, neden öldü merak ediliyor. Kübra ve Abdullah Üçöz çiftinin aralarında geçen olaylara verdiği tepkilerle hafızalara kazınan Kübra'nın babası Hikmet Bey'in durumu merak edildi.

ESRA EROL'DAKİ HİKMET ÖLDÜ MÜ?

Esra Erol'da programında Kübra'nın babası olarak tanınan Hikmet Bey'in vefat ettiği haberi sosyal medyada yer aldı. Edinilen bilgilere göre, Hikmet Bey memleketinde köy yolunda yürürken kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öne sürüldü. 

Esra Erol'daki Hikmet öldü mü? Kübra'nın babası Hikmet neden öldü? - 1. Resim

KÜBRA'NIN BABASI HİKMET NEDEN ÖLDÜ?

Hikmet Bey'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Köy yolunda yürürken fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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