Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ersan Barkın kimdir?

Ersan Barkın kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ersan Barkın kimdir?
Avukat, Rezan Epözdemir, Tutuklama, Türkiye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avukat Rezan Epözdemir'in tutuklanması üzerine Minguzzi davasının yeni avukatı Ersan Barkın oldu. Davayı üstlenmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Ersan Barkın kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’di. Ancak Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek’ suçlamasıyla tutuklandı. Bu tutuklanmanın üzerine ailenin yeni avukatı Ersan Barkın oldu.

Ersan Barkın, Minguzzi ailesiyle yüz yüze bir araya gelerek dava hakkında görüşmeler yaptı. Bu buluşmanın ardından Yasemin Minguzzi'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyaya damga vurdu. 

Ersan Barkın kimdir? - 1. Resim

ERSAN BARKIN KİMDİR?

Erdan Barkın 1981 yılında Isparta’da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında olan Barkın uzun süre Burdur'da yaşadı. 

1999 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olan Ersan Barkın, Üniversite eğitimi sırasında Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları Başkanlığı, beş dönem Genel Yönetim Kurulu üyeliği, iki dönem Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ersan Barkın kimdir? - 2. Resim

Nasıl dergisinin genel yayın yönetmenliğini, Atatürkçü Düşünce ve Hakimiyeti Milliye dergileri yazı işleri müdürlüğünü yürüttü.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 2010 yılında “Yön Dergisi Yazılarında Demokrasi Anlayışı” başlıklı teziyle yüksek lisans yaptı. 2006 yılından bu yana Ankara Barosu’na bağlı serbest avukatlık yapmaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bilim insanları beyin kanserinin sırrını çözdü!Manisa'da hareketli dakikalar... Çatışma çıktı, 2 polis yaralandı! Şehirleri kana bulayacaklardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ASKİ duyurdu! Ankara su kesintisi listesi paylaşıldı! Polatlı, Yenimahalle, Sincan, Akyurt ve Çankaya'da sular saat kaçta gelecek? - HaberlerASKİ duyurdu! Ankara su kesintisi listesi paylaşıldı! Polatlı, Yenimahalle, Sincan, Akyurt ve Çankaya'da sular saat kaçta gelecek?İZSU duyurdu, İzmir su kesintisi listesi paylaşıldı! Alsancak, Balçova, Narlıdere, Konak'ta sular saat kaçta gelecek? - HaberlerİZSU duyurdu, İzmir su kesintisi listesi paylaşıldı! Alsancak, Balçova, Narlıdere, Konak'ta sular saat kaçta gelecek?Bekir İrdem kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Özel hayatı merak konusu oldu - HaberlerBekir İrdem kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Özel hayatı merak konusu olduMGM, Ankara hava durumu raporunu paylaştı: Ankara'da bugün hava nasıl olacak? - HaberlerMGM, Ankara hava durumu raporunu paylaştı: Ankara'da bugün hava nasıl olacak?Balıkesir deprem son dakika! 24 Ağustos AFAD son depremler listesi - HaberlerBalıkesir deprem son dakika! 24 Ağustos AFAD son depremler listesiDGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? - HaberlerDGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025?
Sonraki Haber Yükleniyor...