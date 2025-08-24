Ersan Barkın kimdir?

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’di. Ancak Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek’ suçlamasıyla tutuklandı. Bu tutuklanmanın üzerine ailenin yeni avukatı Ersan Barkın oldu.

Ersan Barkın, Minguzzi ailesiyle yüz yüze bir araya gelerek dava hakkında görüşmeler yaptı. Bu buluşmanın ardından Yasemin Minguzzi'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyaya damga vurdu.

ERSAN BARKIN KİMDİR?

Erdan Barkın 1981 yılında Isparta’da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında olan Barkın uzun süre Burdur'da yaşadı.

1999 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olan Ersan Barkın, Üniversite eğitimi sırasında Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları Başkanlığı, beş dönem Genel Yönetim Kurulu üyeliği, iki dönem Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Nasıl dergisinin genel yayın yönetmenliğini, Atatürkçü Düşünce ve Hakimiyeti Milliye dergileri yazı işleri müdürlüğünü yürüttü.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 2010 yılında “Yön Dergisi Yazılarında Demokrasi Anlayışı” başlıklı teziyle yüksek lisans yaptı. 2006 yılından bu yana Ankara Barosu’na bağlı serbest avukatlık yapmaktadır.