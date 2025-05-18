Erzurum'da bulundu, nesli tükenme tehlikesinde! İlginç kuşu gören bir daha bakıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Mayıs 2025 17:05 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 17:12 - Güncelleme:

Erzurum'da nesli tükenme tehlikesinde olan "Bayağı Balaban" cinsi kuş, yaralı olarak bulundu. Sosyal tesislerde bulunan hayvanla ilgili açıklama yapan bir vatandaş, "Kuşu belediyemizin veteriner hekimi Feyzanur Aydın nezaretinde Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz" dedi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde nesli tükenmekte olan Bayağı Balaban cinsi kuş bulundu. NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDE Kuşun yaralı olduğunu fark eden tesis müdürü İsmail İşler ve tesis personeli Kürşat Gür, kuşun güvenliğini sağlayarak koruma altına aldı. İlgili Haber Türkiye'ye 88 milyar TL ödemek zorunda kalabilirler! Bulgaristan mali krize sürükleniyor, BOTAŞ'a olan borç ödenemiyor Kuşu yaralı olarak bulan Kürşat Gür, "Nesli tehlike altında olduğunu öğrendiğimiz kuşu yaralı olarak bulduk. Kuşu belediyemizin veteriner hekimi Feyzanur Aydın nezaretinde Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz" dedi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş