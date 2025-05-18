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Erzurum'da bulundu, nesli tükenme tehlikesinde! İlginç kuşu gören bir daha bakıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erzurum&#039;da bulundu, nesli tükenme tehlikesinde! İlginç kuşu gören bir daha bakıyor
Haberler Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'da nesli tükenme tehlikesinde olan "Bayağı Balaban" cinsi kuş, yaralı olarak bulundu. Sosyal tesislerde bulunan hayvanla ilgili açıklama yapan bir vatandaş, "Kuşu belediyemizin veteriner hekimi Feyzanur Aydın nezaretinde Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz" dedi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde nesli tükenmekte olan Bayağı Balaban cinsi kuş bulundu.

Erzurum'da bulundu, nesli tükenme tehlikesinde! İlginç kuşu gören bir daha bakıyor - 1. Resim

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDE

Kuşun yaralı olduğunu fark eden tesis müdürü İsmail İşler ve tesis personeli Kürşat Gür, kuşun güvenliğini sağlayarak koruma altına aldı.

Kuşu yaralı olarak bulan Kürşat Gür, "Nesli tehlike altında olduğunu öğrendiğimiz kuşu yaralı olarak bulduk. Kuşu belediyemizin veteriner hekimi Feyzanur Aydın nezaretinde Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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