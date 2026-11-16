Erzurum’da 16 Kasım 2026 Pazartesi sabahı meydana gelen deprem, bölgede yaşayan vatandaşların gündemine geldi. Vatandaşlar ''Erzurum’da deprem mi oldu?'' sorusunu araştırırken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Erzurum’un Pasinler ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Kaydet a- | +A

Türkiye'de farklı bölgelerde gün boyunca kaydedilen küçük ve orta büyüklükteki sarsıntılar da deprem takip ekranlarında yer aldı. AFAD verilerine göre 16 Kasım Pazartesi günü gece yarısından sabah saatlerine kadar Balıkesir, Adana, Muğla, Malatya, Kütahya, İzmir ve farklı illerde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Peki, Erzurum’da deprem mi oldu?

Erzurum’da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD son depremler

ERZURUM’DA DEPREM Mİ OLDU?

Erzurum, 16 Kasım sabahına deprem haberiyle başladı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının açıkladığı bilgilere göre, saat 06.01.49’da Pasinler ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzurum il merkezinin deprem noktasına uzaklığı 23,69 kilometre olarak hesaplandı. Erzurum'u 111,07 kilometreyle Bayburt, 129,87 kilometreyle Artvin, 137,11 kilometreyle Ağrı ve 137,29 kilometreyle Rize takip etti.

AFAD SON DEPREMLER 16 KASIM

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer 2026-11-16 06:49:53 36.6485 30.52467 7.06 ML 1.5 Kemer (Antalya) 2026-11-16 06:22:59 39.57717 30.15183 7.0 ML 1.3 Merkez (Kütahya) 2026-11-16 06:05:48 39.1495 28.3705 6.93 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-11-16 06:01:49 40.03917 41.49983 7.0 ML 3.6 Pasinler (Erzurum) 2026-11-16 05:55:12 39.14733 28.18433 9.67 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-11-16 05:33:28 37.07533 28.27883 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 2026-11-16 05:33:09 37.56533 35.6225 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana) 2026-11-16 04:50:24 37.96817 27.67917 9.61 ML 1.9 Germencik (Aydın) 2026-11-16 04:39:59 37.8955 36.27517 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 2026-11-16 04:31:59 39.211 28.06867 8.58 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-11-16 04:23:42 38.754 40.03517 7.05 ML 1.0 Kovancılar (Elazığ) 2026-11-16 04:21:28 37.85967 25.89483 7.66 ML 1.6 Ege Denizi - [56.33 km] Çeşme (İzmir) 2026-11-16 04:16:02 39.23983 28.1405 10.81 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-11-16 03:58:46 39.23633 28.13683 11.89 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-11-16 03:56:30 37.56917 35.61933 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana) 2026-11-16 03:52:44 38.3 38.18433 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 2026-11-16 03:43:45 37.83633 26.8325 13.5 ML 1.7 Ege Denizi - [27.13 km] Seferihisar (İzmir) 2026-11-16 03:42:52 39.23317 28.13233 6.63 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2026-11-16 03:33:02 38.67917 36.45967 7.08 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri) 2026-11-16 03:21:06 37.89683 35.143 6.99 ML 1.7 Çamardı (Niğde) 2026-11-16 02:42:11 39.304 27.99717 6.96 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-11-16 02:06:20 38.8985 27.00583 10.95 ML 1.2 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.39 km] Aliağa (İzmir) 2026-11-16 02:05:52 38.1925 37.9075 15.5 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 2026-11-16 01:57:47 39.41933 39.1295 9.38 ML 2.1 Ovacık (Tunceli) 2026-11-16 01:30:14 37.80617 36.28783 7.01 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş) 2026-11-16 00:50:14 39.2315 28.962 9.7 ML 0.9 Simav (Kütahya) 2026-11-16 00:40:40 38.3855 38.87967 14.51 ML 1.3 Karakaya Barajı - [01.86 km] Sivrice (Elazığ)

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala