Eskişehir kitap fuarı TÜYAP Fuar Merkezinde 5 Mayıs’a kadar devam edecek

TÜYAP Fuarcılık Grubu'nun organizasyonuyla gerçekleşecek olan Eskişehir Kitap Fuarı, edebiyat dünyasının önde gelen isimlerini ve yayınevlerini bir araya getirecek. Fuarda, geniş bir yayın yelpazesi ve farklı türlerde binlerce kitap, okurlarla buluşacak. Peki Eskişehir kitap fuarı ne zaman? Nerede olacak? İşte detaylar...

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından düzenlenecek olan Eskişehir Kitap Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yayınevleri ve yazarları aynı çatı altında buluşturacak. Edebiyatseverler, fuar boyunca panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri gibi pek çok kültürel etkinliğe katılma fırsatı bulacaklar.

ESKİŞEHİR KİTAP FUARI NE ZAMAN?

Eskişehir Ticaret Odası - TÜYAP Fuar Merkezi, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle 27 Nisan - 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak olan Eskişehir Kitap Fuarı, edebiyat ve kültür dünyasının önemli bir buluşma noktası olacak. Bu büyük organizasyon, yüzlerce yayınevi, binlerce kitap ve yüzlerce yazarı okurlarla buluşturacak.

Fuarın 9 günlük süresi boyunca, 400'den fazla yazarın imza günleri düzenlenerek okurlarla buluşması planlanıyor. Fuarın konukları arasında ünlü isimlerin yanı sıra genç yazarlar da yer alacak. Adnan Özyalçıner, Ahmet Ümit, Alişan Kapaklıkaya, Ataol Behramoğlu, Banu Avar, Barış Terkoğlu, Birsen Ekim Özen, Caner Sarıoğlu, Celal Karaca, Dilek Cesur, Emre Kongar, Enver Aysever, ve daha birçok değerli yazar, fuarın vazgeçilmezleri arasında yer alacak.

Fuar kapsamında düzenlenecek olan "İllüstratörler Duvarı" ise fuar alanında ilgili bölüm öğrencilerinin ve illüstratörlerin çalışmalarını sergileyebileceği bir platform sunacak. Bu duvar, yeni iş imkanları arayan illüstratörlere fırsatlar sunarken, yayıncılık endüstrisinin dikkatini çekecek.

Ayrıca fuarın kültürel etkinlik programında, edebiyatı konu alan belgesellerle ilgili çeşitli etkinlikler ve gösterimler de yer alacak. Edebiyatseverler, bu belgesel gösterimleriyle edebiyatın gücünü ve etkisini yakından deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Eskişehir Kitap Fuarı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 'Karikatür-Edebiyat İlişkisi Sergisi' de fuarın ziyaretçilerine sunulacak önemli etkinliklerden biri olacak. Ziyaretçiler, bu sergi sayesinde karikatür ve edebiyatın kesişim noktalarını keşfederken, farklı bir kültürel deneyim yaşayacaklar.

Toplu taşıma ile ulaşımın kolayca sağlanabileceği fuar alanı, zengin içeriği ve dopdolu programıyla Eskişehir Kitap Fuarı'nın vazgeçilmez bir etkinlik olacağının sinyallerini veriyor.