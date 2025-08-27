Eurobasket 2025 nerede? İşte Türkiye'nin maç programı

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası maçları 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında olacak. Geri sayım başladı, heyecan dorukta, gözler millilerimizde. Peki EuroBasket 2025 nerede, Türkiye kimlerle maç yapacak? İşte merak edilenler ve tüm detaylar...

EUROBASKET 2025 NEREDE?

42. Avrupa Basketbol Şampiyonası bu yıl Güney Kıbrıs (Limassol), Finlandiya (Tampere), Polonya (Katowice) ve Letonya (Riga) ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'teki ilk maçını bu akşam Letonya ile yapacak. Karşılaşma saat 18.00’de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Turnuvanın grup karşılaşmaları; Limasol’daki Spiros Kiprianu Atletik Merkezi, Tampere’deki Nokia Arena, Katowice’deki Spodek Arena ve Riga’daki Arena Riga salonlarında oynanacak.

EV SAHİBİ İLK KEZ KATILIYOR!

Bu yılın ev sahiplerinden Güney Kıbrıs, tarihinde ilk kez EuroBasket sahnesine çıkarken Portekiz ise 14 yıl aradan sonra şampiyonaya dönüş yapıyor.

27 Ağustos Çarşamba:

Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma:

Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi:

Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

Türkiye-Sırbistan