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Eurovision 2025 finali hangi kanalda, saat kaçta? Finale kalan ülkeler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eurovision 2025 finali hangi kanalda, saat kaçta? Finale kalan ülkeler
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Eurovision 2025 finali 17 Mayıs'ta düzenlenecek. İsviçre'nin başkenti Basel kentinde gerçekleşen yarışmanın final aşamasında 26 ülke yarışacak. Eurovision 2025 finali yayın kanalı, saati ve Eurovision 2025 finaline kalan ülkeler belli oldu.

İsviçre’nin Basel şehri, 69. Eurovision 2025'e ev sahipliği yapıyor. Nemo’nun The Code ile 2024’teki zaferinin ardından “Welcome Home” temasıyla düzenlenen yarışma, 13 ve 15 Mayıs’taki yarı finallerin ardından 17 Mayıs’ta büyük finale hazırlanıyor.

EUROVİSİON 2025 FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eurovision 2025’in büyük finali, 17 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı Basel’deki St. Jakobshalle Arena’da gerçekleşecek.

Yaklaşık 4 saat sürecek yarışma Avrupa saatiyle (CEST) 21.00’da başlarken Türkiye saatiyle  22.00’de izlenebilecek. 

Eurovision 2025 hangi kanalda, nereden izlenir

EUROVİSİON 2025 FİNALİ HANGİ KANALDA?

Türkiye’de Eurovision 2025 finali, resmi “Eurovision Song Contest” YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Basel’deki St. Jakobshalle, 12.000 seyirci kapasitesiyle bu büyük etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Final gecesi, İsviçre’nin müzik tarihine saygı duruşunda bulunarak geçmiş Eurovision temsilcilerinin performanslarını da içerecek. Mrneğin, Peter, Sue & Marc, Paola, Luca Hänni ve Gjon’s Tears gibi isimler sahne alacak. 

Eurovision 2025 finali hangi kanalda, saat kaçta? Finale kalan ülkeler - 2. Resim

EUROVİSİON 2025 FİNALE KALAN ÜLKELER

13 Mayıs’taki ilk yarı finalde Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz ve Ukrayna finale yükseldi.

15 Mayıs’taki ikinci yarı finalde ise Ermenistan, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Lüksemburg ve Malta finale katılmaya hak kazandı.

Bu 20 ülkeye, ev sahibi İsviçre ve “Büyük Beşli” olarak bilinen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ile Birleşik Krallık da eklenerek toplam 26 ülke finalde yarışacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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