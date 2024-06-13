Evde bakım maaşı, yarın (14 Haziran) hesaplara yatırılacak

Binlerce vatandaşın gündeminde yer alan evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yatacağı merak edilirken Kurban bayramından önce yatacak mı araştırılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarih verdi.

Her ay hesaplara geçen Evde Bakım Yardımı ödemelerinin yatacağı tarih gündemde yer alırken Bakan Göktaş, bugün ödemelerin ne zaman yatırılacağına dair açıklamada bulunurken bayramdan önce yatacağını duyurdu.

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ KURBAN BAYRAMINDAN ÖNCE YATACAK MI?

Bakım maaşlarının yatacağı tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Açıklamaya göre ödemeler Kurban bayramından önce yatırılırken yarın (14 Haziran) hesaplara geçecek.

Ödeme miktarının toplam 4.2 milyar TL olduğunu belirtirken, “Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR 2024?

Hak sahiplerine aylık 7.608 TL yapılacak olan ödemeler öne çekilerek yarın hesaplara yatırılacak. Bakan Göktaş'ın açıklaması şöyle oldu:

“Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”