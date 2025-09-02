Eylül ayında temettü ödeyecek şirketler hangileri? Eylül 2025 Temettü Takvimi

Eylül ayında temettü ödeyecek şirketler hangileri yatırımcıların gündeminde. Yatırımcıların portföylerini güçlendirecek ödemeler, hem küçük hem de büyük yatırımcıların takibinde.

EYLÜL AYINDA TEMETTÜ ÖDEYECEK ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Eylül ayında temettü ödeyecek şirketlerden biri Doğan Holding oldu. Şirket, hissedarlarına toplamda 680 milyon TL dağıtacak ve net temettü tutarı hisse başına 0,26 TL olarak belirlendi.

THY temettü ödemesi 2025 yılı ikinci taksit 4 milyar 37 milyon TL’yi yatırımcılarına ulaştıracak ve hisse başına net 2,92 TL ödenecek.

BİM (BIMAS) ise Eylül ayının ortasında hissedarlarına 2 milyar 40 milyon TL temettü dağıtacak. Net temettü tutarı ise hisse başına 3,40 TL olarak hesaplandı.

EYLÜL 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ

Doğan Holding (DOHOL) - 0,26 TL - 1 Eylül 2025

Türk Hava Yolları (THYAO) - 2,92 TL - 2 Eylül 2025

Panelsan (PNLSN) - 0,14 TL - 3 Eylül 2025

BİM (BIMAS) - 3,40 TL - 17 Eylül 2025

Ayen Enerji (AYEN) - 0,21 TL - 22 Eylül 2025

Altınkılıç Gıda (ALKLC) - 0,01 TL - 22 Eylül 2025

Escar Filo (ESCAR) - 0,10 TL - 22 Eylül 2025

Maçkolik (MACKO) - 0,46 TL - 24 Eylül 2025

Desa Deri (DESA) - 0,06 TL - 25 Eylül 2025

Adel Kalemcilik (ADEL) - 0,49 TL - 26 Eylül 2025

PC İletişim (PCILT) - 0,71 TL - 30 Eylül 2025

Alfa Solar (ALFAS) - 0,13 TL - 30 Eylül 2025

Lokman Hekim (LKMNH) - 0,18 TL - 30 Eylül 2025

Tüpraş (TUPRS) - 6,30 TL - 30 Eylül 2025

Ofis Yem (OFSYM) - 0,35 TL - 30 Eylül 2025