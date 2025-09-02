Eylül ayında temettü ödeyecek şirketler hangileri? Eylül 2025 Temettü Takvimi
Eylül ayında temettü ödeyecek şirketler hangileri merak ediliyor. Borsa İstanbul yatırımcıları, Eylül ayının gelmesiyle birlikte temettü ödemeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu ay birçok şirket, hissedarlarına nakit temettü dağıtacak. Eylül 2025 temettü takvimi belli oldu.
Eylül ayında temettü ödeyecek şirketler hangileri yatırımcıların gündeminde. Yatırımcıların portföylerini güçlendirecek ödemeler, hem küçük hem de büyük yatırımcıların takibinde.
EYLÜL AYINDA TEMETTÜ ÖDEYECEK ŞİRKETLER HANGİLERİ?
Eylül ayında temettü ödeyecek şirketlerden biri Doğan Holding oldu. Şirket, hissedarlarına toplamda 680 milyon TL dağıtacak ve net temettü tutarı hisse başına 0,26 TL olarak belirlendi.
THY temettü ödemesi 2025 yılı ikinci taksit 4 milyar 37 milyon TL’yi yatırımcılarına ulaştıracak ve hisse başına net 2,92 TL ödenecek.
BİM (BIMAS) ise Eylül ayının ortasında hissedarlarına 2 milyar 40 milyon TL temettü dağıtacak. Net temettü tutarı ise hisse başına 3,40 TL olarak hesaplandı.
EYLÜL 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ
Doğan Holding (DOHOL) - 0,26 TL - 1 Eylül 2025
Türk Hava Yolları (THYAO) - 2,92 TL - 2 Eylül 2025
Panelsan (PNLSN) - 0,14 TL - 3 Eylül 2025
BİM (BIMAS) - 3,40 TL - 17 Eylül 2025
Ayen Enerji (AYEN) - 0,21 TL - 22 Eylül 2025
Altınkılıç Gıda (ALKLC) - 0,01 TL - 22 Eylül 2025
Escar Filo (ESCAR) - 0,10 TL - 22 Eylül 2025
Maçkolik (MACKO) - 0,46 TL - 24 Eylül 2025
Desa Deri (DESA) - 0,06 TL - 25 Eylül 2025
Adel Kalemcilik (ADEL) - 0,49 TL - 26 Eylül 2025
PC İletişim (PCILT) - 0,71 TL - 30 Eylül 2025
Alfa Solar (ALFAS) - 0,13 TL - 30 Eylül 2025
Lokman Hekim (LKMNH) - 0,18 TL - 30 Eylül 2025
Tüpraş (TUPRS) - 6,30 TL - 30 Eylül 2025
Ofis Yem (OFSYM) - 0,35 TL - 30 Eylül 2025