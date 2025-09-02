Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
THY temettü ödemesi ne zaman, hisse başı ne kadar ödeme yapacak? THY temettü 2. taksit tarihi açıklandı!

THY temettü ödemesi ne zaman, hisse başı ne kadar ödeme yapacak? THY temettü 2. taksit tarihi açıklandı!

Güncelleme:
THY temettü ödemesi ne zaman, hisse başı ne kadar ödeme yapacak? THY temettü 2. taksit tarihi açıklandı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

THY temettü ödemesi ne zaman, hisse başı ne kadar ödeme yapacak yatırımcılar tarafından gündeme getirildi. Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı itibarıyla temettü dağıtım sürecinde yatırımcılarını sevindirecek bir takvim açıkladı. Şirket 2024 mali yılı sonuçlarını dikkate alarak toplam 9,5 milyar TL temettü dağıtma kararı aldı.

THY temettü ödemesi ne zaman, hisse başı ne kadar ödeme yapacak merakla takip ediliyor. Şirketin 2024 yılı mali tablolarına göre, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde 113,378 milyar TL, Vergi Usul Kanunu esaslarına göre ise 137,493 milyar TL dağıtılabilir net kar elde edildi.

THY TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı için temettü dağıtım takvimini yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket, 2024 yılı mali performansına dayanarak toplam 9,5 milyar TL tutarında temettü ödemesi kararı aldı.

Temettü, iki eşit taksit şeklinde hissedarlara aktarılacak. İlk taksit ödemesi Haziran ayında gerçekleştirilmişti. İkinci taksit ödemeleri ise 2 Eylül 2025 ile 4 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

THY HİSSE BAŞI NE KADAR ÖDEME YAPACAK?

THY 2025 yılı temettü ödemelerinde hisse başına brüt 6,88 TL, net 5,85 TL ödeme yapacak. Ödeme iki eşit taksit halinde gerçekleşecek ve her taksit net olarak 2,92 TL olacak. 

