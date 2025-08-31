Fatih Sultan Mehmet köprüsü trafiğe ne zaman açılacak?

İstanbul’un en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen etkinlikler kapsamında belirli saatlerde trafiğe kapatıldı.

Sürücüler, köprünün durumu ve alternatif güzergahlar hakkında bilgi ararken, İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamaları yakından takip ediliyor.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ TRAFİĞE NE ZAMAN AÇILACAK?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Avrupa-Asya yönü, 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle 31 Ağustos Pazar günü saat 05:00-10:45 arasında trafiğe kapatılacak.

Bu saatler dışında köprü, Asya-Avrupa yönünde normal seyrinde açık kalacak. Buna rağmen sürücülerin sabah saatlerinde yoğunluk beklenen diğer güzergahları da göz önünde bulundurması gerekiyor.

İstanbul Valiliği, köprünün 31 Ağustos Pazar günü saat 10.45’ten itibaren Avrupa-Asya yönünde yeniden trafiğe açılacağını duyurdu.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ AÇIK MI, KAPALI MI 31 AĞUSTOS?

31 Ağustos 2025 Pazar günü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Avrupa-Asya yönü saat 05:00-10:45 arasında trafiğe kapalı olacak. Asya-Avrupa yönü ise normal seyrinde devam edecek.

Aynı gün, Küçüksu-Körfez Caddesi arası koşu parkuru için 06:30-10:30 saatlerinde çift yönlü kapalı olacak, bu da köprü çevresindeki trafiği etkileyebilir.

31 AĞUSTOS PAZAR İSTANBUL'DA KAPALI YOLLAR

31 Ağustos 2025 Pazar günü, 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle İstanbul’un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yoğun trafik düzenlemeleri uygulanacak FSM dışında, TEM Otoyolu’nun güney şeridi (Maslak’tan Sabiha Gökçen ayrımına kadar), Küçüksu-Körfez Caddesi (06:30-10:30, çift yönlü), Göksu Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ege Sokak, Küçüksu Caddesi ve Cuma Yolu Caddesi saat 04:30-19:00 arasında trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca Şile Yolu (D-016), Kadıköy ayrımları TEM katılımı ve Mithatpaşa Caddesi Ankara ayrımı saat 05:00-11:30 arasında kapalı kalacak.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Reşadiye bağlantı yolu, TEM Kuzey ve Güney yönlerine dönüş noktaları da 05:00-11:30 saatlerinde kapalı olacak. Sarıyer’de Büyükdere Caddesi’nden TEM Güney’e giden trafik akışı, araçlar Beşiktaş ve Sarıyer yönüne yönlendirilerek kısıtlanacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Beykoz’daki kapanışlar için Mehmet Ali Birand Caddesi (Kavacık istikameti), Küçüksu Caddesi (Hekimbaşı Çiftlik ve Üsküdar yönü), Sadri Alışık, Nişangah ve Ömer Besim caddeleri kullanılabilir.

FSM Köprüsü ve TEM Güney kapanışlarında ise araçlar Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Levent ve TEM Kuzey Maslak yan yola yönlendirilecek.

Baltalimanı’ndan gelen O-2 yan yol Cengiz Topel Caddesi Etiler’e, Yeni Riva yolundan Anadolu Hisarı’na gitmek isteyenler Kuzey FSM Köprüsü’ne yönlendirilecek. Sarıyer’de Büyükdere ve Uğur Mumcu caddeleri alternatif olarak öneriliyor.