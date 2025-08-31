Türkiye’nin en büyük tersanelerinden biri olan İstanbul Tersanesi Komutanlığı, hem askeri gemi inşa faaliyetleriyle hem de 28-31 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı nerede, nasıl gidilir? festival ziyaretçileri için merak konusu.

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI NEREDE?

İstanbul Tersanesi Komutanlığı, İstanbul’un Pendik ilçesinde, Marmara Denizi’nin kuzeydoğu kıyısında, Kaynarca Mahallesi, Ankara Caddesi No:1 adresinde yer alıyor.

Tesis, 1 milyon metrekarelik geniş bir alana yayılmış durumda. 140.000 metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük gemi inşa ve bakım merkezlerinden biridir.

1999 İzmit Depremi sonrası Gölcük Tersanesi’nin gemi inşa faaliyetlerinin buraya taşınmasıyla önem kazanan tesis, 300x50x8.5 metrelik devasa kuru havuzuyla dikkat çekiyor. Türk Deniz Kuvvetleri’nin 168 gemisinin bakımından sorumludur.

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği için 30-31 Ağustos’ta halka açılan tesis, denizcilik teknolojileri ve savunma sanayisi meraklılarını ağırlıyor. Etkinliğe giriş için önceden online kayıt yaptırmak gerekiyor.

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI'NA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na toplu taşıma ile ulaşılabiliyor. Marmaray, otobüs, minibüs ve metro seçenekleriyle Pendik’e kolayca erişilebiliyor.

Marmaray ile Pendik veya Kaynarca durağında inerek Kaynarca’dan yaklaşık 10-15 dakikalık bir yürüyüşle veya taksi/minibüsle tersaneye ulaşabilirsiniz.

Otobüsle Kadıköy’den E-9, 132, 133, 133KT, 16D veya 500T hatlarını kullanarak “Tersane” veya “Kaynarca Sahil” duraklarında inebilirsiniz. Duraklar tersaneye 3-13 dakika yürüme mesafesinde.

Minibüsle ise Gebze-Küçükyalı, Pendik-Deri Sanayi veya Pendik-Tuzla hatları, Tersane Köprüsü-1 veya Kuzey Yanyol duraklarında duruyor.

Metro ile M4 hattını kullanarak Kaynarca durağında inilebilir. Buradan tersaneye yürüyerek veya kısa bir taksi yolculuğuyla ulaşabilirsiniz.

