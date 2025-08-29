Teknofest Mavi Vatan etkinliğine nasıl gidilir? Seans saatleri ve giriş detayları...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden Teknofest bu defa "mavi vatan" temasıyla izleyicilerini ağırlayacak. Vatandaşların heyecanla bekleyişi sürüyor, insanlar Tenofest'in ne zaman başlayacağını, nerede olacağını ve nasıl gidileceğini merak ediyor. Etkinliğin ziyaretçi seansları ile ilgili detaylar da belli oldu. Peki Teknofest Mavi Vatan etkinliğine nasıl gidilir? Merak edilenleri siz değerli okurlarımız için bu habere derledik.

TEKNOFEST NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Teknofest Mavi Vatan etkinlikleri bugün başlıyor, 31 Ağustos'a kadar sürecek.

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİKLERİ NEREDE?

Teknofest Mavi Vatan etkinlikleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak. Vatandaşlar yol haritasını araştırmaya başladı, en kısa nasıl gidileceği merak konusu oldu. Pendik Kaynarca Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan İstanbul Tersanesi Komutanlığı konumuna en yakın tren durağı Tershane olarak biliniyor.

TEKNOFEST'E NASIL KATILABİLİRİM?

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarının heyecanla beklediği Teknofest bu sene denizcilik odağında olacak. Vatandaşlar ise nasıl katılacağını soruşturuyor. Etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek.

TEKNOFEST ZİYARET SAATLERİ

Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılacak.

Bunun yanı sıra TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı'nın özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere iyi bir deneyim sunulması hedefleniyor.