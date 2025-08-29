Mavi Vatan’da yeni çağ: Türk uçak gemisi 10 bin deniz mili yakıtsız gidecek!

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Milli Uçak Gemisi Forumunda, Türk Deniz Kuvvetleri personeli projeye ilişkin dikkat çeken teknik bilgileri ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Projede görevli Mühendis Üsteğmen Aykut Demirezen, yaptığı açıklamada, "Milli uçak gemimiz şu an buradan New York'a kadar seyrini devam ettirip hiçbir yakıt ikmali yapmadan geri dönüş yapabilecek" dedi.

İlgili Haber Pentagon’un gündeminde artık Türkiye var: MUGEM projesi ABD basınında geniş yankı uyandırdı

10 BİN DENİZ MİLİNİ YAKITSIZ TAMAMLAYACAK

Uçak gemisinin ana tahrik sisteminden KBRN savunmasına kadar birçok özelliği anlatan Demirezen, "Hareket Başkanlığımızın bizden talep ettiği sürat ve 10 bin deniz mili seyir siyası isterlerine göre en uygun makine konfigürasyonunu belirledik. Ana makinelerin yerleşimlerini tamamladık" ifadelerini kullandı.

Geminin kimyasal, biyolojik ve nükleer tehditlere karşı özel koruma sistemleriyle donatıldığını belirten Demirezen, personelin bu sistemlerle zehirli atmosfer koşullarında bile güvenli şekilde görev yapabileceğini söyledi.

3 BİN EVİ AYNI ANDA BESLEYECEK GÜÇ: 40 MW ELEKTRİK ALTYAPISI

Mühendis Üsteğmen Burhan Savran, geminin tüm elektrik altyapısını milli imkânlarla tasarladıklarını belirtti. "Uçak gemimizin kurulu gücü 40 MW. Bu, yaklaşık 3 bin evin elektrik ihtiyacını aynı anda karşılayabilecek düzeyde" dedi.

Savran, gemideki sistemlerin 6 bin 600 voltluk yüksek gerilimle beslendiğini, tüm altyapının yedekli çalışabilecek şekilde tasarlandığını vurguladı. Gemiye entegre edilen sistemler; silahlar, iklimlendirme, aydınlatma ve haberleşme dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

ÇAFRAD VE MİLLİ ATIM SİSTEMİYLE YÜKSEK SAVUNMA GÜCÜ

Mühendis Üsteğmen Ebubekir Er, milli uçak gemisinin radar ve silah sistemlerinin dünyanın en ileri savunma teknolojileriyle donatıldığını açıkladı. "750 kilometre menzilli ÇAFRAD radar sistemini gemimize yerleştirdik" diyen Er, 32 hücreli milli dikey atım sistemiyle her türlü hava tehditlerine karşı etkin savunma sağlanacağını vurguladı.

Gemide ayrıca elektro-optik sistemler, yakın hava savunma sistemleri, su altı karıştırma ve sonar sistemleri, elektronik harp teknolojileri ve "Ship Air Defence" analiz altyapısı da yer alıyor.

DÜŞMAN TESPİTİNİ ENGELLEYEN TASARIM: RADAR SOĞURUCU MALZEME VE PERDELEME

Mühendis Üsteğmen Yavuz Alp Oğuzalp, savaş gemilerinde öne çıkan "beka konsepti"ne dikkat çekerek, geminin düşman radarları tarafından tespit edilmemesi için özel çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Oğuzalp, "Radar kesit alanı hesapları ve radar soğurucu malzemeler kullanarak geminin görünürlüğünü azaltıyoruz. Gemi tespit edilse bile, patlamalara karşı perdeleme sistemleriyle dayanıklılığını artırıyoruz" dedi.

50'DEN FAZLA SİHA İLE OPERASYON KABİLİYETİ

MUGEM, yalnızca insanlı hava araçlarıyla değil, en az 50 adet yerli ve milli SİHA ile donatılacak. TB-3 gibi katlanabilir kanat yapısına sahip hava araçları sayesinde geminin hangar kapasitesi artırılacak ve operasyonel esneklik sağlanacak.

Ayrıca, geminin su altı akustik izini azaltmak için özel olarak geliştirilen sessiz pervane sistemiyle donatılacağı ve düşman unsurlar tarafından tespit edilmesini zorlaştıracak önlemler alınacağı bildirildi.

ÜRETİM SÜRESİ KISALTILACAK, TÜRKİYE DÜNYADA SAYILI ÜLKELER ARASINA GİRECEK

MUGEM’in bloklar halinde inşa edilmesi ve modüler üretim tekniği kullanılması, süreci hızlandıracak ve maliyeti düşürecek. Gemi iskeleti tamamlanmadan dahili sistemlerin entegrasyonuna başlanacağı için üretim süresi %20-30 oranında kısalacak.