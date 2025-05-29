Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? 29 Mayıs ATV yayın akışı

29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi 20.00'de ekrana gelecek. Filmin oyuncuları, konusu ve nerede çekildiği merak ediliyor.

"Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ" filmi, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi yıldönümünde ekrana geliyor. Büyük zaferin anlatıldığı Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim, nerede çekildi merak ediliyor.

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ adlı yapımda başrollerinde Can Sipahi, Osman Karakoç, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış yer alıyor. Ali Efe Altunbaş ve Orhan Kılıç'ta dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Can Sipahi-Fatih Sultan Mehmed

Emin Gürsoy- Aşıkpaşazade

Bülent Alkış -Zagnos Paşa

Ali Efe Altunbaş- Şehzade Ahmet

Ceylan Batı

Poyraz Çınar

Harun Dağaşan

Emir Ali Doğrul

Cengiz Ergezer

Cumhur Enes Ergür -Kıyam Reisi

Levent Kar

Osman Karakoç

Orhan Kılıç-II.Murad

Caner Kurtaran-Konstantin

Serkan Melikoğlu

Ahmet Efe Metekoğlu-Şehzade Beyazıd

Cihan Alpay Metintaş-İshak Paşa

Ahmet Şahin

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2023 yılında çekilen filmde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi'ni nasıl gerçekleştirdiği biyografi ve tarihi unsurlarla kurgulandı. Filmin çekim yeri hakkında net bilgi bulunmasa da plato da ve İstanbul'un dışında çekildiği düşünülüyor.

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ KONUSU NE?

İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade Fethi Fatih'in torunlarına anlattığı hikayeyle başlayan anlatıda biyografi ve tarihi unsurlarla anlatılıyor. Fatih'in zekası, entelektüel kişiliği konuşuluyor.