Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? 29 Mayıs ATV yayın akışı
29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi 20.00'de ekrana gelecek. Filmin oyuncuları, konusu ve nerede çekildiği merak ediliyor.
"Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ" filmi, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi yıldönümünde ekrana geliyor. Büyük zaferin anlatıldığı Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim, nerede çekildi merak ediliyor.
FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ adlı yapımda başrollerinde Can Sipahi, Osman Karakoç, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış yer alıyor. Ali Efe Altunbaş ve Orhan Kılıç'ta dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Can Sipahi-Fatih Sultan Mehmed
Emin Gürsoy- Aşıkpaşazade
Bülent Alkış -Zagnos Paşa
Ali Efe Altunbaş- Şehzade Ahmet
Ceylan Batı
Poyraz Çınar
Harun Dağaşan
Emir Ali Doğrul
Cengiz Ergezer
Cumhur Enes Ergür -Kıyam Reisi
Levent Kar
Osman Karakoç
Orhan Kılıç-II.Murad
Caner Kurtaran-Konstantin
Serkan Melikoğlu
Ahmet Efe Metekoğlu-Şehzade Beyazıd
Cihan Alpay Metintaş-İshak Paşa
Ahmet Şahin
FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
2023 yılında çekilen filmde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi'ni nasıl gerçekleştirdiği biyografi ve tarihi unsurlarla kurgulandı. Filmin çekim yeri hakkında net bilgi bulunmasa da plato da ve İstanbul'un dışında çekildiği düşünülüyor.
FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ KONUSU NE?
İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade Fethi Fatih'in torunlarına anlattığı hikayeyle başlayan anlatıda biyografi ve tarihi unsurlarla anlatılıyor. Fatih'in zekası, entelektüel kişiliği konuşuluyor.