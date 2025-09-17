Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fatih Terim hangi milli takıma gidecek? Dünya bu haberi konuşuyor, sürpriz teklif!

Fatih Terim hangi milli takıma gidecek? Dünya bu haberi konuşuyor, sürpriz teklif!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Terim hangi milli takıma gidecek? Dünya bu haberi konuşuyor, sürpriz teklif!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun efsane hocalarından Fatih Terim’in adı, bu kez Avrupa’da gündem oldu. Araya adam soktular, sürpriz teklif var! Tecrübeli teknik hoca milli takımımız birçok kez yönetmişti, talip bu defa Avrupa oldu. Akıllarda ise Fatih Terim hangi milli takıma gidecek? sorusu yer aldı. İşte o haberin detayları...

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim'in adı Avrupa'da yeniden anılıyor. Bu defa bir kulüp değil milli takım. Fatih Terim tarafından olumlu bir cevap var mı, Fatih Terim hangi milli takıma gidecek? diye araştırılıyor. İşte Fatih Terim'e gelen son teklifin detayları... 

FATİH TERİM ÇEKYA MİLLİ TAKIMI İLE ANLAŞTI MI?

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, Çekya Mlilî Takımı Teknik Direktörlüğü için teklif aldı. Mevcut teknik adamı İvan Hasek’in performansından memnun olmayan Çekya Futbol Federasyonu, başkan danışmanı olarak görev yapan efsane isim Pavel Nedved aracılığı ile Fatih Terim’e teklif götürdü. Terim, gelişmelere göre kararını verecek.

 FATİH TERİM KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fatih Terim 04 Eylül 1953'te dünyaya geldi. 72 yaşındadır, aslen Adanalıdır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu - HaberlerFenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri belli olduKızılcık Şerbeti neden şikayet edildi, yayından kalkıyor mu? - HaberlerKızılcık Şerbeti neden şikayet edildi, yayından kalkıyor mu?Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 17 Eylül ATV yayın akışı araştırılıyor - HaberlerKuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 17 Eylül ATV yayın akışı araştırılıyorVeliaht 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - HaberlerVeliaht 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?TEKNOFEST etkinlik takvimi 2025: Teknofest ücretli mi? - HaberlerTEKNOFEST etkinlik takvimi 2025: Teknofest ücretli mi?Jose Mourinho Benfica ile mi anlaştı? Karabağ maçı her şeyi değiştirdi! - HaberlerJose Mourinho Benfica ile mi anlaştı? Karabağ maçı her şeyi değiştirdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...