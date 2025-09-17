Fatih Terim hangi milli takıma gidecek? Dünya bu haberi konuşuyor, sürpriz teklif!

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim'in adı Avrupa'da yeniden anılıyor. Bu defa bir kulüp değil milli takım. Fatih Terim tarafından olumlu bir cevap var mı, Fatih Terim hangi milli takıma gidecek? diye araştırılıyor. İşte Fatih Terim'e gelen son teklifin detayları...

FATİH TERİM ÇEKYA MİLLİ TAKIMI İLE ANLAŞTI MI?

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, Çekya Mlilî Takımı Teknik Direktörlüğü için teklif aldı. Mevcut teknik adamı İvan Hasek’in performansından memnun olmayan Çekya Futbol Federasyonu, başkan danışmanı olarak görev yapan efsane isim Pavel Nedved aracılığı ile Fatih Terim’e teklif götürdü. Terim, gelişmelere göre kararını verecek.

FATİH TERİM KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fatih Terim 04 Eylül 1953'te dünyaya geldi. 72 yaşındadır, aslen Adanalıdır.