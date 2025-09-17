Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Jose Mourinho Benfica ile mi anlaştı? Karabağ maçı her şeyi değiştirdi!

Jose Mourinho Benfica ile mi anlaştı? Karabağ maçı her şeyi değiştirdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jose Mourinho Benfica ile mi anlaştı? Karabağ maçı her şeyi değiştirdi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol camiası son dakika haberin detaylarını konuşuyor. Jose Mourinho, Fenerbahçe'den kovulmasına sebep olan Benfica'nın başına geliyor iddiası var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı evinde ağırlayan Benfica önde başladığı maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Fatura teknik direktör Bruno Lage'a kesildi. Yerine geçecek hoca merak edildi. Peki Jose Mourinho Benfica ile mi anlaştı, yeni takımı belli oldu mu? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Portekiz ekibi Benfica, Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK'yı evinde ağırladı. 2-0 önde oldukları maçtan 3-2 yenik ayrılan Benfica'da sıcak gelişmeler yaşandı. Maç sonrası takım teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırdı. Benfica'nın yeni teknik direktörü merak edildi. Bu sabah flaş bir gelişme yaşandı, ilk duyulan isim Jose Mourinho oldu. Peki Jose Mourinho Benfica ile mi anlaştı? İşte ayrıntılar... 

Jose Mourinho Benfica ile mi anlaştı? Karabağ maçı her şeyi değiştirdi! - 1. Resim

Fotoğraftaki Bruno Lage

MOURİNHO BENFİCA İLE Mİ ANLAŞTI? 

Dün akşam Luz Stadı'nda oynanan Benfica - Karabağ maçı sonrası son dakika gelişmeleri peş peşe yaşandı.  Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçmesine rağmen Karabağ, 30. dakikada Andrade, 48. dakikada Duran ve 86. dakikada Kashchuk'in golleri ile maçı 2-0'dan 3-2'ye çevirerek sahadan galip ayrıldı. Maç sonrası Benfica, Bruno Lage ile yıllarını ayırdı. Correio da Manha gazetesinin haberine göre; Benfica yönetimi maçın ardından yapılan olağanüstü toplantı sonrasında Jose Mourinho ile prensipte anlaşmaya vardı.

Jose Mourinho Benfica ile mi anlaştı? Karabağ maçı her şeyi değiştirdi! - 2. Resim

ESKİ KULÜBÜ İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK!

Anlaşma gerçekleşirse, Mourinho eski kulübü Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Benfica, iki hafta sonra Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile maç yapacak. 

Jose Mourinho Benfica ile mi anlaştı? Karabağ maçı her şeyi değiştirdi! - 3. Resim

MOURİNHO BENFİCA MAÇI SONRASI KOVULMUŞTU!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2024- 2025 sezonundan itibaren A Takım teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenmesinin ardından gönderilmişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'ndan Paypole ve IQ Money kararı! Faaliyet izinleri iptal edildi 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Veliaht 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - HaberlerVeliaht 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?TEKNOFEST etkinlik takvimi 2025: Teknofest ücretli mi? - HaberlerTEKNOFEST etkinlik takvimi 2025: Teknofest ücretli mi?PSG - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu! - HaberlerPSG - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu!TEKNOFEST saat kaçta başlıyor, kaça kadar açık? Giriş çıkış saatleri belli oldu - HaberlerTEKNOFEST saat kaçta başlıyor, kaça kadar açık? Giriş çıkış saatleri belli olduEşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 2. sezonu gündeme damga vurdu - HaberlerEşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 2. sezonu gündeme damga vurduOsimhen, Frankfurt maçında oynayacak mı? Son dakika Galatasaray haberi! - HaberlerOsimhen, Frankfurt maçında oynayacak mı? Son dakika Galatasaray haberi!
Sonraki Haber Yükleniyor...