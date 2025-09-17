Jose Mourinho Benfica ile mi anlaştı? Karabağ maçı her şeyi değiştirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Portekiz ekibi Benfica, Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK'yı evinde ağırladı. 2-0 önde oldukları maçtan 3-2 yenik ayrılan Benfica'da sıcak gelişmeler yaşandı. Maç sonrası takım teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırdı. Benfica'nın yeni teknik direktörü merak edildi. Bu sabah flaş bir gelişme yaşandı, ilk duyulan isim Jose Mourinho oldu. Peki Jose Mourinho Benfica ile mi anlaştı? İşte ayrıntılar...

Fotoğraftaki Bruno Lage

MOURİNHO BENFİCA İLE Mİ ANLAŞTI?

Dün akşam Luz Stadı'nda oynanan Benfica - Karabağ maçı sonrası son dakika gelişmeleri peş peşe yaşandı. Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçmesine rağmen Karabağ, 30. dakikada Andrade, 48. dakikada Duran ve 86. dakikada Kashchuk'in golleri ile maçı 2-0'dan 3-2'ye çevirerek sahadan galip ayrıldı. Maç sonrası Benfica, Bruno Lage ile yıllarını ayırdı. Correio da Manha gazetesinin haberine göre; Benfica yönetimi maçın ardından yapılan olağanüstü toplantı sonrasında Jose Mourinho ile prensipte anlaşmaya vardı.

ESKİ KULÜBÜ İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK!

Anlaşma gerçekleşirse, Mourinho eski kulübü Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Benfica, iki hafta sonra Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile maç yapacak.

MOURİNHO BENFİCA MAÇI SONRASI KOVULMUŞTU!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2024- 2025 sezonundan itibaren A Takım teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenmesinin ardından gönderilmişti.