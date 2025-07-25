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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?2025 Temmuz tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?2025 Temmuz tarihi belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz 2025 faiz kararını 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında açıklayacak. Yatırıcımlar ve ekonomistlerin gözü FED faiz kararının açıklanacağı tarih ve saate çevrildi.

Küresel finans piyasalarının gözü kulağı, ABD Merkez Bankası’nın (FED) Temmuz 2025 faiz kararına çevrildi. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarını doğrudan etkileyen FED faiz kararı ne zaman açıklanacak belli oldu. 

TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 Temmuz ayı faiz kararını belirlemek üzere Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek.

Toplantının ardından, faiz kararı 30 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 21.00’de kamuoyuyla paylaşılacak.

Aynı gün FED Başkanı Jerome Powell’ın düzenleyeceği basın toplantısı, para politikasına dair önemli ipuçları sunacak. Yatırımcılar Powell’ın açıklamalarını yakından takip edecek.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?2025 Temmuz tarihi belli oldu - 1. Resim

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

2025 yılı itibarıyla ABD ekonomisindeki gelişmeler, faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Haziran 2025’te açıklanan enflasyon verileri, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,3’e gerilediğini göstererek FED’in yüzde 2’lik uzun vadeli enflasyon hedefine yaklaştığını ortaya koydu. Bu durumun ekonomistler tarafından bazı FED yetkililerinin faiz indirimi seçeneğine sıcak bakmasına neden olacağı konusunda yorumlanıyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?2025 Temmuz tarihi belli oldu - 2. Resim

FED FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLER?

FED’in faiz kararı, dolar/TL kuru, altın, gümüş, kripto para piyasaları ve borsa endeksleri üzerinde doğrudan etkili. Faiz indirimi, riskli varlıklarda yükselişe yol açabilirken sabit faiz kararı güvenli limanlara olan talebi artırabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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