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Haberler > Haberler > Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan günü saat 20.30'da başlayacak

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan günü saat 20.30'da başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan günü saat 20.30&#039;da başlayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor, karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Adana Demirspor'la olan 40. mücadelesine çıkacak. Taraftarlar ise maç saati ve hangi kanalda yayınlanacağını sorguluyor. İşte, detaylar...

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, sorusu hız kazandı. Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor ile karşılaşacak.  Adana Demirspor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? 

FENERBAHÇE  ADANA DEMİRSPOR NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan günü saat 20.30'da başlayacak. Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin yanında Adana Demirspor ise lig tablosunda 10. sıraya yükseldi. 

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bu akşam Arda Kardeşler yönetecek. Maç beIN Sports-1'den canlı aktarılacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe:

Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Adana Demirspor:

Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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