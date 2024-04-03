Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan günü saat 20.30'da başlayacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 18:10 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 18:10 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor, karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Adana Demirspor'la olan 40. mücadelesine çıkacak. Taraftarlar ise maç saati ve hangi kanalda yayınlanacağını sorguluyor. İşte, detaylar...