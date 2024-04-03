Fenerbahçe'nin orta sahası çöktü! Şampiyonluk yolunda sakatlık şoku! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Bu akşam Kadıköy'de, Adana Demirspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde 3 isim, kadroya alınmadı.

Milli ara dönüşü Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içerisinde olduğu ligin, 31.hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Adana Demirspor'u konuk edecek.

Sarı-lacivertliler maç öncesi sakatlık şoku yaşıyor.

ORTA SAHA ÇÖKTÜ

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde 3 isim sakatlandı.

Sports Digitale'in haberine göre; İsmail Yüksek üst adalesinde ödem bulunduğu için maç kadrosuna alınmadı. Sakatlıkları bulunan Fred ve Mert Hakan Yanaş da maçın kadrosundan çıkarıldı. Bu 3 ismin sakatlığı sonrası sarı-lacivertlilerin orta saha rotasyonu daraldı.

İSMAİL KARTAL KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Kanarya'da Ferdi Kadıoğlu ile Cengiz Ünder'in durumu belirsiz, maç saatine karar verilecek. Sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ve sakalığı bulunan Joshua King de bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca 9 oyuncunun da kart sınırında oluşu, teknik direktör İsmail Kartal'ı kara kara düşündürüyor. İşte o isimler;

Mert Müldür

Ferdi Kadıoğlu

Oosterwolde

Becao

Batshuayi

Cengiz Ünder

Edin Dzeko

Szymanski

Tadic