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Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin orta sahası çöktü! Şampiyonluk yolunda sakatlık şoku! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Fenerbahçe'nin orta sahası çöktü! Şampiyonluk yolunda sakatlık şoku! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

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Spor Haberleri

Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Bu akşam Kadıköy'de, Adana Demirspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde 3 isim, kadroya alınmadı.

Milli ara dönüşü Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içerisinde olduğu ligin, 31.hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Adana Demirspor'u konuk edecek. 

Sarı-lacivertliler maç öncesi sakatlık şoku yaşıyor. 

ORTA SAHA ÇÖKTÜ

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde 3 isim sakatlandı.

Fenerbahçe'nin orta sahası çöktü! Şampiyonluk yolunda sakatlık şoku! İsmail Kartal kara kara düşünüyor - 1. Resim

Sports Digitale'in haberine göre; İsmail Yüksek üst adalesinde ödem bulunduğu için maç kadrosuna alınmadı. Sakatlıkları bulunan Fred ve Mert Hakan Yanaş da maçın kadrosundan çıkarıldı. Bu 3 ismin sakatlığı sonrası sarı-lacivertlilerin orta saha rotasyonu daraldı.

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Kanarya'da Ferdi Kadıoğlu ile Cengiz Ünder'in durumu belirsiz, maç saatine karar verilecek. Sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ve sakalığı bulunan Joshua King de bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca 9 oyuncunun da kart sınırında oluşu, teknik direktör İsmail Kartal'ı kara kara düşündürüyor. İşte o isimler; 

Mert Müldür

Ferdi Kadıoğlu

Oosterwolde

Becao

Batshuayi

Cengiz Ünder

Edin Dzeko

Szymanski

Tadic

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Düzenleyen:  - Spor
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