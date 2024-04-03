Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat 1 maç ceza aldı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar ile ilgili birçok isim PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK’ya sevk edilen isimler arasında yer alan Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat’ın kaç maç ceza aldığı ve neden ceza aldığı merak ediliyordu. PFDK Trabzonspor-Fenerbahçe cezalarını açıkladı.
Oosterwolde ve İrfan Can kaç maç ceza aldı? Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı olayları nedeniyle Oosterwolde ile İrfan Can Eğribayat PFDK’ya sevk edilen futbolcular arasında yer alıyordu. İki oyuncu da 1 maç ceza aldı. Cezanın sebebi PFDK tarafından açıklandı.
OOSTERWOLDE KAÇ MAÇ CEZA ALDI?
Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde 1 maç ceza aldı. Oosterwolde’ye verilen cezanın sebebi olarak rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi gösterildi.
PFDK’nın Oosterwolde’ye verdiği cezaya ilişkin açıklaması şu şekildedir:
“Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)”
İRFAN CAN EĞRİBAYAT KAÇ MAÇ CEZA ALDI?
Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat 1 maç ceza aldı. Oosterwolde’ye verilen cezanın sebebi olarak rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi gösterildi.
PFDK’nın İrfan Can Eğribayat’a verdiği cezaya ilişkin açıklaması şu şekildedir:
“Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT hakkında, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT'ın, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)”
Kaynak: Türkiye Gazetesi