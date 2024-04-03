Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat 1 maç ceza aldı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 15:12 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 15:17 - Güncelleme:

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar ile ilgili birçok isim PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK’ya sevk edilen isimler arasında yer alan Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat’ın kaç maç ceza aldığı ve neden ceza aldığı merak ediliyordu. PFDK Trabzonspor-Fenerbahçe cezalarını açıkladı.