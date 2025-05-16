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Fenerbahçe başkan adayları kimler? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe başkan adayları kimler? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday olacak mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul resmi olmayan tarihe göre Eylül 2025’te yapılacak. Ali Koç’un yeniden aday olacağı konuşulurken, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp adaylığını açıkladı. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı olup olmayacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun aldığı olağanüstü seçimli genel kurul kararı, kulübü hareketlendirdi. Ali Koç’un adaylık kararı belirsizliğini korurken Aziz Yıldırım ve diğer Fenerbahçe başkan adayları kimler merak ediliyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe’nin Eylül 2025’te yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulunda şu an için tek resmi aday öne çıkıyor. Hakan Bilal Kutlualp ise 26 Nisan’da Yüksek Divan Kurulu’nda yaptığı konuşmada, kongreye gidilmesi halinde başkanlığa talip olduğunu açıklamıştı.

Fenerbahçe başkan adayları kimler? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday olacak mı? - 1. Resim

Onun ardından Mahmut Uslu 15 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada "Ali Koç, 1 hafta içinde istifa etmezse ben de imza vereceğim. Çok büyük bir katılım var. Başkanlıksa başkanlık arkadaş, bir Fenerbahçeli için en büyük onur Fenerbahçe başkanlığıdır. Fenerbahçe ortada kalmaz. Gerekirse başkanlık da olur." açıklamasıyla aday olabileceğinin sinyalini yakmıştı.

Fenerbahçe başkan adayları kimler? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday olacak mı? - 2. Resim

ALİ KOÇ ADAY OLACAK MI?

Ali Koç’un Eylül 2025 kongresinde yeniden aday olup olmayacağı, Fenerbahçe camiasında en çok merak edilen sorulardan biri. Kulislerde, Koç’un yüksek ihtimalle aday olacağı konuşuluyor. 

AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Aziz Yıldırım’ın Eylül 2025 kongresinde aday olup olmayacağı, Fenerbahçe camiasının en büyük merak konusu. 1998-2018 yılları arasında 20 yıl başkanlık yapan Yıldırım, 2024 kongresinde Ali Koç’a karşı yarışmış ancak 16 bin 464 oyla kaybetmişti.

Fenerbahçe başkan adayları kimler? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday olacak mı? - 3. Resim

Mehmet Emin Uluç, TGRT Haber’de, Yıldırım’ın “güçlü bir rakip olmaması” durumunda aday olabileceğini, camianın büyük bölümünün Yıldırım’ı beklediğini ifade etti.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulu Eylül 2025’te yapılacağı duyuruldu. Ancak kesin tarih için resmi tarih bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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