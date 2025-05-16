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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe kongre tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe kongre tarihi
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Son gelişmelerin ardından Fenerbahçe kongre takvimi belli oldu. Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi, adayları merak ediliyor. Başkan Ali Koç ve yönetime tepkiler sonrası olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatılmıştı. Yönetimin olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı öğrenildi. Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, kongre tarihi belli oldu mu merak ediliyor.

Fenerbahçe başkanlık seçimi 2025 tarihi belli olup olmadığı merak ediliyor. Takımın son dönemlerdeki performansı nedeniyle Başkan Ali Koç ve yönetimi eleştiriliyordu. Yaşanan sıcak gelişmeler sonrası Fenerbahçe yönetiminin olağanüstü seçim kararı aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 16 Mayıs 2025’te yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı ve kongrenin Eylül 2025’te yapılması planlanıyor.

Resmi açıklamanın kulüp tarafından kısa süre içinde yapılması beklenirken resmi tarih henüz netleşmedi. Ancak Eylül ayında mali genel kurul ile birleştirileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe kongre tarihi - 1. Resim

FENERBAHÇE KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU MU, TOPLANACAK MI?

Fenerbahçe Eylül 2025’te olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor. 16 Mayıs 2025’teki yönetim kurulu toplantısında alınan karar çeşitli kaynaklar tarafından doğrulandı.

Taraftarların Kayserispor ve Beşiktaş maçlarındaki puan kayıpları sonrası yoğunlaşan tepkileri ve Fenerbahçe'deki imza kampanyasının bu kararın alınmasına neden olduğu düşünülüyor.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe kongre tarihi - 2. Resim

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURULU NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulu Eylül 2025’te yapılması bekleniyor. Kesin tarih için resmi açıklama bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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