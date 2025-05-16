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Fenerbahçe'de seçim kararı! Kongrenin tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de seçim kararı! Kongrenin tarihi belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe yönetimi 'olağanüstü seçimli genel kurul' kararı aldı. Kongrenin yapılması planlanan tarih de belli oldu.

Fenerbahçe'deki gidişattan memnun olmayan taraftarların yaptığı 'olağanüstü seçimli genel kurul' çağrısı kulüpte karşılık buldu. Bugün yapılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısından merakla beklenen karar çıktı.

SARI LACİVERTLİLER SEÇİME GİDİYOR

Sports Digitale'de yer alan habere göre; bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Kongrenin Eylül ayında yapılması planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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