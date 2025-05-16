Fenerbahçe'de seçim kararı! Kongrenin tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2025 15:25 - Güncelleme: 16 Mayıs 2025 15:26 - Güncelleme:

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe yönetimi 'olağanüstü seçimli genel kurul' kararı aldı. Kongrenin yapılması planlanan tarih de belli oldu.

Fenerbahçe'deki gidişattan memnun olmayan taraftarların yaptığı 'olağanüstü seçimli genel kurul' çağrısı kulüpte karşılık buldu. Bugün yapılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısından merakla beklenen karar çıktı. SARI LACİVERTLİLER SEÇİME GİDİYOR Sports Digitale'de yer alan habere göre; bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Kongrenin Eylül ayında yapılması planlanıyor. İlgili Haber Fenerbahçe astronomik rakamı gözden çıkardı! Forvete bomba isim geliyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz