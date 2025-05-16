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Fenerbahçe astronomik rakamı gözden çıkardı! Forvete bomba isim geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe astronomik rakamı gözden çıkardı! Forvete bomba isim geliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda forvet hattına sağlam bir golcü almak isteyen Fenerbahçe, gözünü PSG forması giyen 26 yaşındaki Fransız isme çevirdi. Gözden çıkarılan bonservis bedeli ile bu transfer gerçekleşirse, golcü isim Fenerbahçe'nin ve Süper Lig tarihinin en pahalı imzası olarak kayıtlara geçecek.

Yeni sezona Jose Mourinho liderliğinde iddialı kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe, yıldız bir isimle transfer dönemini açmaya hazırlanıyor. Başkan Ali Koç'un takıma en az 4 ciddi transfer yapacaklarını açıklamasının ardından bu bölgelerden birisinin de 'forvet' olduğu, gündemdeki ismin ise PSG'den olduğu iddia edildi.

25 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PSG ile iyi ilişkilerini de kullanarak Kolo Muani'yi İstanbul'a getirmeyi planlıyor. En-Nesyri ile vedalaşma planları yapan yönetim, Faslı forvetin yerini Muani ile doldurmak istiyor.

Haberde Fenerbahçe'nin Kolo Muani için gözden çıkardığı rakamın ise 25 milyon euro olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇEBİLİR

Transferin söz konusu '25 milyon euro'luk bedelle gerçekleşmesi halinde 26 yaşındaki Fransız golcü, Fenerbahçe'nin ve Süper Lig tarihinin en pahalı imzası olarak kayıtlara geçecek.

İLK TERCİHİ İTALYA VEYA İNGİLTERE

Öte yandan haberde, Kolo Muani'nin ilk tercihinin İtalya veya İngiltere olduğu, buna karşın Fenerbahçe'nin kısa süre içinde girişimlere başlayacağı vurgulandı.

Bonservisi PSG'de olan Kolo Muani, ara transfer döneminde yarım sezonluğuna Juventus'a kiralanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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