Diyarbakır’da kanlı hesaplaşma! İki grup çatıştı, 3 ölü var
Diyarbakır’da alacak-verecek meselesi nedeniyle bir araya gelen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi bulunan kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ CANINDAN OLDU
Kavgada yaralanan 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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