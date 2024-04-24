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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü 19.00'da oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü 19.00&#039;da oynanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek iki dev takım hakkında Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı, hangi kanalda yayınlanacak soruları araştırılıyor.

Galatasaray'la liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'la karşılaşıyor. 

Maçın günü, saati ve biletlerin satışa çıkıp çıkmadığı araştırılıyor. 

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak maç 27 Nisan Cumartesi günü 19.00'da başlayacak. 

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü 19.00'da oynanacak - 1. Resim

Liderlik yarışında Galatasaray'la arasında 4 puan olan sarı-lacivertli takım, ligde dördüncü sırada yer alan siyah-beyazlılarla olan maça üç puan kazanmak için çıkacak.

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, yakın bir zamanda Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı.

Ardından Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe idaresinde çıktıkları ilk lig maçında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. 

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynana son 10 maçın 5'i beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü 19.00'da oynanacak - 2. Resim

Geriye kalan karşılaşmaların 3'ünü siyah-beyazlılar kazanırken 2'sini sarı-lacivertliler kazandı. 

Sezonun il yarısında Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşan iki takım arasında sarı-lacivertliler 3-1 sahadan galip ayrıldı.

Geçen sezon Kadıköy'de oynana maçta ise 4-2 kazanan siyah-beyazlı ekip oldu. 

Fenerbahçe, kendi evinde Beşiktaş'a karşı son 5 maçtan yalnızca 1'ini kazandı. 2 mücadele beraberlikle biterken 2'sini rakip takım kazandı. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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