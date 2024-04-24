Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü 19.00'da oynanacak

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 09:42 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 10:09 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek iki dev takım hakkında Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı, hangi kanalda yayınlanacak soruları araştırılıyor.