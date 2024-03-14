Fenerbahçe çeyrek final muhtemel rakipleri! Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final muhtemel rakipleri hangi takımlar?

Fenerbahçe’nin çeyrek final muhtemel rakipleri Molde, Club Brugge, Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Servette, Aston Villa, Ajax, PAOK, Lille, Sturm Graz, Lille, Fiorentina, Maccabi Haifa, Olimpiakos ve Maccabi Tel Aviv takımlarıdır. | Fenerbahçe’nin Konferans Ligi ilk maçında Union SG’yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Konferans Ligi’nde çeyrek finale çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, Fenerbahçe çeyrek final muhtemel rakibi kim, hangi takımlarla eşleşebilir? İşte Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final muhtemel rakipleri!

Fenerbahçe çeyrek final muhtemel rakipleri! Fenerbahçe’nin Konferans çeyrek final muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe’nin çeyrek final kura çekimi öncesi muhtemel rakipleri kimler? İşte FB çeyrek final muhtemel rakipleri…

FENERBAHÇE’NİN ÇEYREK FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin çeyrek final muhtemel rakipleri arasında Maccabi Haifa, Lille, Sturm Graz, Lille, Fiorentina, Olimpiakos ve Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Servette, Aston Villa, Ajax, Molde, Club Brugge, Dinamo Zagreb, PAOK takımları yer alıyor. Son 16 turu ikinci maçlarının ardından Fenerbahçe’nin muhtemel 7 rakibi de belli olacak.

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final rakibi 15 Mart 2024 Cuma günü yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

KONFERANS LİGİ SON 16 MAÇ SONUÇLARI

Fenerbahçe’nin muhtemel rakiplerinin de yer aldığı Konferans Ligi son 16 turu ilk maç sonuçları şu şekildedir:

Ajax 0 - 0 Aston Villa

Molde 2 - 1 Club Brugge

Olympiakos 1 - 4 Maccabi Tel Aviv

Sturm Graz 0 - 3 Lille

Dinamo Zagreb 2 - 0 PAOK

Maccabi Haifa 3 - 4 Fiorentina

Servette 0 - 0 Viktoria Plzen

KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

14 Mart’ta oynanan son 16 turu ikinci maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olacak. Çeyrek finale kalan takımların netleşmesinin ardından 15 Mart Cuma günü Konferans Ligi çeyrek final eşleşmelerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak.

Çeyrek final için kura çekiminin yapılmasının ardından yarı final için tekrar kura çekimi yapılmayacak. Çeyrek final eşleşmelerine göre takımların final yolu da belirlenmiş olacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan 2024 tarihinde, ikinci maç ise 18 Nisan 2024’te oynanacak.

FENERBAHÇE UNİON SG MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe konuk olduğu Union SG deplasmanında sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. İkinci maçta ise 0-0’lık eşitlik var.