Fenerbahçe Union Saint Gilloise maç spikeri kim, maçı kim anlatıyor?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını spiker Alp Özgen anlatıyor | Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Union Saint Gilloise takımı konuk edecek. Konferans Ligi ilk maçında 3-0’lık skor avantajını elde eden Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor. Maçın anlatımını kim yapıyor, spiker kim merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Union Saint Gilloise maç spikeri kim? İşte Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını anlatan spiker!

Fenerbahçe Union Saint Gilloise spikeri kim? Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 3-0’lık skor avantajını elde eden Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçının anlatımını kim yapıyor, spiker kim merak ediliyor. Peki, FB Union Saint Gilloise maç spikeri kim? İşte Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını anlatan spiker!

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇ SPİKERİ KİM?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçını Alp Özgen anlatacak. Alp Özgen, TV8,5 ve EXXEN’de spor spikeri olarak görev almaktadır.

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE 11’İ BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 11’leri henüz belli olmadı. Fenerbahçe’nin Union Saint Gilloise maçı muhtemel 11’i şu şekildedir:

Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Fred, Szymanski, Kent, İrfan Can, Batshuayi

FENERBAHÇE’NİN UNİON SAİNT GİLLOİSE KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise ilk maçı 3-0’lık Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona ermişti. Goller Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic’ten geldi.

FENERBAHÇE’NİN KONFERANS LİGİ MAÇLARI

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 16. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.