Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı muhtemel ilk 11! Fenerbahçe’nin Union SG 11’i kimler var?

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 17:48 - Güncelleme: 14 Mart 2024 17:50 - Güncelleme:

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Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı muhtemel ilk 11’i | Fenerbahçe’nin Union SG ile oynayacağı Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçı bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Maçın başlama saati yaklaştıkça Fenerbahçe Union Saint Gilloise muhtemel 11’leri de merak ediliyor. 3 eksiği bulunan Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın sahaya hangi 11’le çıkacağı tartışma konusu. Peki, Fenerbahçe’nin Union SG 11’i kimler var? İşte FB Union SG muhtemel ilk 11!