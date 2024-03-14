Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı muhtemel ilk 11! Fenerbahçe’nin Union SG 11’i kimler var?
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Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı muhtemel ilk 11’i | Fenerbahçe’nin Union SG ile oynayacağı Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçı bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Maçın başlama saati yaklaştıkça Fenerbahçe Union Saint Gilloise muhtemel 11’leri de merak ediliyor. 3 eksiği bulunan Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın sahaya hangi 11’le çıkacağı tartışma konusu. Peki, Fenerbahçe’nin Union SG 11’i kimler var? İşte FB Union SG muhtemel ilk 11!
Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı muhtemel ilk 11! Fenerbahçe’de Union Saint Gilloise maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Maç öncesi taraftarlar Fenerbahçe’nin Union Saint Gilloise 11’ini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Union Saint Gilloise 11’i belli oldu mu, açıklandı mı? İşte muhtemel ilk 11’ler…
FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI MUHTEMEL İLK 11
Fenerbahçe’nin Union Saint Gilloise maçı muhtemel 11’i şu şekildedir:
Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Fred, Szymanski, Kent, İrfan Can, Batshuayi
FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK, ÇAĞLAR YOK MU?
Fenerbahçe'de maçta 3 isim forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, takımlarını yalnız bırakacak.
Sakatlığını atlatan Becao'nun ise kadroya girmesi bekleniyor.
Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da faydalanamayacak.
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FENERBAHÇE’NİN UNİON SAİNT GİLLOİSE KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.
FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?
Fenerbahçe Union Saint Gilloise ilk maçı 3-0’lık Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona ermişti. Goller Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic’ten geldi.
FENERBAHÇE’NİN KONFERANS LİGİ MAÇLARI
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 16. maçını oynayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi