Fenerbahçe Feyenoord maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları araştırılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda’nın köklü ekiplerinden Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe, Rotterdam’daki ilk maçta son dakikalarda yediği golle 2-1 yenildi. Chobani Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçının bilet satışları ve maç tarihi taraftarların gündeminde. Fenerbahçe Feyenoord maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe, Rotterdam'da oynanan ilk maçta Feyenoord oyuncusu 19. dakikada Quinten Timber’ın golüyle geriye düşse de 86. dakikada Sofyan Amrabat’ın sert vuruşuyla skoru eşitledi. Ardından 90+1'de gelen Hadj Moussa’nın golüyle 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertli ekip İstanbul'da kendi sahasında taraftarı önünde tur şansını arayacak. Bu nedenel taraftar maç biletlerini araştırıyor.

Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı biletlerinin satış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.12 Ağustos'ta oynanacak maçın biletlerinin 9 veya 10 Ağustos 2025 tarihlerinde satışa sunulması bekleniyor. Biletlerin satış tarihi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul’daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-lacivertliler, 1-2’lik dezavantajı tersine çevirmek için taraftarlarının desteğiyle sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rövanş mücadelesi 12 Ağustos Cumartesi günü 20.00'de başlayacak. Kendi sahasında turu geçmek için Feyenoord karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak. Mücadele, S Sport Plus üzerinden yayınlanacak.