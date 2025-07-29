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Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda? Karşılaşma için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda? Karşılaşma için geri sayım başladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord takımı mücadele edecek olan sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını Portekiz kampında devam ediyor. İlk maç Hollanda'da ikinci maç ise İstanbul'da gerçekleşecektir. Peki," Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda?" İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...

Feyenoord-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord, geçtiğimiz sene ligi 3. sırada yer almıştı.

Kritik karşılaşma için nefesler tutulurken Feyenoord-Fenerbahçe mücadelesinin yayınlanacağı kanal belli oldu.

Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda? Karşılaşma için geri sayım başladı - 1. Resim

FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord-Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord takımını yenmesi halinde play-off turuna yükselecek. Kanarya, bu turu da başarılı bir şekilde geçerse Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına ismini yazdıracak.

Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda? Karşılaşma için geri sayım başladı - 2. Resim

FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de ağırlayacak. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de konuk edecek. 

Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda? Karşılaşma için geri sayım başladı - 3. Resim

Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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