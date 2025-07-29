Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda? Karşılaşma için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2025 11:45 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 11:47 - Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord takımı mücadele edecek olan sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını Portekiz kampında devam ediyor. İlk maç Hollanda'da ikinci maç ise İstanbul'da gerçekleşecektir. Peki," Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda?" İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...

Feyenoord-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord, geçtiğimiz sene ligi 3. sırada yer almıştı. Kritik karşılaşma için nefesler tutulurken Feyenoord-Fenerbahçe mücadelesinin yayınlanacağı kanal belli oldu. FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA? Feyenoord-Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Feyenoord takımını yenmesi halinde play-off turuna yükselecek. Kanarya, bu turu da başarılı bir şekilde geçerse Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına ismini yazdıracak. FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de ağırlayacak. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de konuk edecek. Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek. İlgili Haber Fenerbahçe'de sürpriz anlaşma! Bonservisi ve maaşı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin