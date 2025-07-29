Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda? Karşılaşma için geri sayım başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord takımı mücadele edecek olan sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını Portekiz kampında devam ediyor. İlk maç Hollanda'da ikinci maç ise İstanbul'da gerçekleşecektir. Peki," Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda?" İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...
Feyenoord-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord, geçtiğimiz sene ligi 3. sırada yer almıştı.
Kritik karşılaşma için nefesler tutulurken Feyenoord-Fenerbahçe mücadelesinin yayınlanacağı kanal belli oldu.
FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?
Feyenoord-Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, Feyenoord takımını yenmesi halinde play-off turuna yükselecek. Kanarya, bu turu da başarılı bir şekilde geçerse Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına ismini yazdıracak.
FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de ağırlayacak. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de konuk edecek.
Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek.