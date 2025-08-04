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Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kritik karşılaşma için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kritik karşılaşma için geri sayım başladı
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde önemli bir maç için hazırlanıyor. -Feyenoord karşısında ciddi bir sınav verecek olan sarı-lacivertli takım avantaj için deplasmanda maça çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe, Hollandalı köklü kulüp Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. İlk maç Rotterdam'da, rövanş Kadıköy'de oynanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar kanal bilgisini araştırıyor.

Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi? sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor.

Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kritik karşılaşma için geri sayım başladı - 1. Resim

FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe-Feyenoord maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacaktır. Saat 22:00'de oynayacak zorlu mücadeleyi canlı izlemek isteyenler ücretli üyelik ile mücadeleyi takip edebilecek.

Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kritik karşılaşma için geri sayım başladı - 2. Resim

FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de ağırlayacak. Bu maç ise saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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