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Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skor bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skor bilgileri
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İngiltere premier Lig ekiplerinden Liverpool, hazırlık maçında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk beş dakikasında Liverpool sürpriz bir şekilde 2-0 öne geçti. Peki, Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti ve skor bilgileri...

4 Ağustos Pazartesi günü Afield Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Liverpool-Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. İki dev takım arasında oynan mücadelede hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. 

Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçı bugün saat 19:00'da başladı. Futbolu yakından edenler "Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçı kaç kaç bitti?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı. 

Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skor bilgileri - 1. Resim

LİVERPOOL-ATHLETİC BİLBAO HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? 

Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçının şu an ilk yarısı oynanıyor. Mücadele henüz 2.dakikasında Rio Ngumoha ile öne geçen Liverpool, 5.dakikada Darwin Nunez'in attığı gol ile farkı ikiye çıkardı. 

Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skor bilgileri - 2. Resim

LİVERPOOL-ATHLETİC BİLBAO HAZIRLIK MAÇININ ÖZETİ

Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçının 2.dakikasında Rio Ngumoha attığı golle takımını öne geçirdi.

5.dakikada Darwin Nunez'ın attığı gol ile Liverpool 2-0 öne geçti. 

Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçında ilk 11'ler şu şekildedir;

Liverpool: Woodman, Jones, Stephenson, Robetson, Tsimikas, Nyoni, Mac Allister, Doak, Elliott, Ngumoha, Nunez.

Athletic Bilbao: Padilla, Gorosabel, Prados, J. de Luis, Lekue, Rego, Mikel Vesga, Serrano, Gomez, Berenguer, Guruzeta.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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