Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skor bilgileri
İngiltere premier Lig ekiplerinden Liverpool, hazırlık maçında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk beş dakikasında Liverpool sürpriz bir şekilde 2-0 öne geçti. Peki, Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti ve skor bilgileri...
4 Ağustos Pazartesi günü Afield Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Liverpool-Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. İki dev takım arasında oynan mücadelede hangi takımın kazandığı merak konusu oldu.
Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçı bugün saat 19:00'da başladı. Futbolu yakından edenler "Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçı kaç kaç bitti?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.
LİVERPOOL-ATHLETİC BİLBAO HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçının şu an ilk yarısı oynanıyor. Mücadele henüz 2.dakikasında Rio Ngumoha ile öne geçen Liverpool, 5.dakikada Darwin Nunez'in attığı gol ile farkı ikiye çıkardı.
LİVERPOOL-ATHLETİC BİLBAO HAZIRLIK MAÇININ ÖZETİ
Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçının 2.dakikasında Rio Ngumoha attığı golle takımını öne geçirdi.
5.dakikada Darwin Nunez'ın attığı gol ile Liverpool 2-0 öne geçti.
Liverpool-Athletic Bilbao hazırlık maçında ilk 11'ler şu şekildedir;
Liverpool: Woodman, Jones, Stephenson, Robetson, Tsimikas, Nyoni, Mac Allister, Doak, Elliott, Ngumoha, Nunez.
Athletic Bilbao: Padilla, Gorosabel, Prados, J. de Luis, Lekue, Rego, Mikel Vesga, Serrano, Gomez, Berenguer, Guruzeta.