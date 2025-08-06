Fenerbahçe - Feyenoord maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'nın iddialı ekiplerinden Feyenoord'a konuk oldu. Futbolu yakından takip edenler ise "Fenerbahçe - Feyenoord maçı kaç kaç bitti?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte tüm ayrıntılar....
Avrupa arenasında heyecan devam ediyor. ahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın iddialı ekiplerinden Feyenoord ile mücadele ediyor.
De Kuip Stadı'nda oynanan müsabaka 6 Ağustos Çarşamba günü (Bugün) TSİ 22.00'de başladı. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti ve skorlar...
FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe-Feyenoord maçının ilk yarısı tamamlandı. Karşılaşmanın 19.dakikasında Feyenoord'da Quinten Timber attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇ ÖZETİ VE SKORLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında temsilimiz Fenerbahçe, Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a konuk oldu.
Mücadelenin 19. dakikasında Timber topu ağlarla buluştu. Karşılaşmanın ilk golü Feyenoord'dan geldi ve skor 1-0 oldu.