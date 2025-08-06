Feyenoord - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı! İlk 11’de kimler var, kimler eksik, kimler sakat?

Fenerbahçe’nin karşılaşacağı Feyenoord’un başında tanıdık bir isim yer alacak. Eski Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü üstleniyor.

Gözler hem Fenerbahçe hem de Feyenoord forması giymiş olan Van Persie'de olacak. Peki, Feyenoord - Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu mu, ilk 11’de kimler var, kimler eksik, kimler sakat?

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Feyenoord maçı için kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

FEYENOORD - FENERBAHÇE İLK 11 KİMLER?

Feyenoord muhtemel ilk 11: Wellenreuther, Read, Watanabe, Plug, Bos, Timber, In-Beom Hwang, Hadj Moussa, Steijn, Sauer, Ueda



Fenerbahçe muhtemel ilk 11: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Brown, Oğuz Aydın, Fred, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Jhon Duran

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT?

Fenerbahçe’nin Feyenoord karşılaşması için belirlediği 25 kişilik UEFA kadrosunda 10 isim yer almıyor.

Rodrigo Becao’nun ciddi sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Diego Carlos’un sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak, Omar Fayed ve Ognjen Mimovic ise teknik tercih veya muhtemel transfer süreci nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

İlgili Haber Fenerbahçe Feyenoord’u elerse rakibi kim olacak, Fenerbahçe elenirse ne olur? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakibi belli oldu

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı, Türkiye’de S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Yayın şifreli olarak gerçekleşecek. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus aboneliği ile karşılaşmayı izleyebilecek.

FEYENOORD - FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Feyenoord arasındaki ilk maç 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü Hollanda’nın Rotterdam kentinde, Feyenoord’un iç saha stadı olan De Kuip'te oynanacak. Müsabaka saat 22.00’de başlayacak.

Rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos 2025 Pazartesi günü İstanbul Kadıköy’de saat 20.00’de yapılacak.