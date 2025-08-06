S Sport Plus tek maç satın alma var mı, nasıl üye olunur? Üyelik ücretleri paylaşıldı

Türkiye’nin önde gelen spor yayın platformlarından S Sport Plus, Fenerbahçe’nin 6 Ağustos 2025’te Feyenoord ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçını yayınlayarak spor tutkunlarının ilgisini çekti.

Taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri olan tek maç satın alma seçeneği araştırılıyor.

S SPORT PLUS TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

S Sport Plus, 2025-2026 sezonunda La Liga, Serie A, Bundesliga, Premier Lig, NBA, UFC, Formula 1 ve daha birçok organizasyonu yayınlayan bir platform olmasına rağmen tek maç satın alma seçeneği sunmuyor.

Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı gibi önemli karşılaşmaları izlemek isteyen taraftarların, platforma aylık veya yıllık abone olması gerekmekte.

S SPORT PLUS'A NASIL ÜYE OLUNUR?

S Sport Plus’a üye olmak için kullanıcıların, www.ssportplus.com adresine giderek veya App Store, Play Store ya da Huawei App Gallery üzerinden S Sport Plus uygulamasını indirerek üyelik işlemlerine başlayabilir.

Siteye giriş yaptıktan sonra “Hemen Üye Ol” butonuna tıklanarak ad-soyad, e-posta, telefon numarası ve şifre bilgileriyle hesap oluşturuluyor. Ardından ödeme bilgileri girilerek abonelik aktifleştiriliyor.

S Sport Plus, kurulum veya dekoder gerektirmeyen bir dijital platform olarak, akıllı telefonlar, tabletler, Smart TV’ler, Apple TV, Android TV, Chromecast ve Xbox gibi cihazlarda kullanılabilir.

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETLERİ

S Sport Plus’ın 2025-2026 sezonu için üyelik ücretleri, aylık ve yıllık paketler olarak sunuluyor:

Aylık paket 279 TL, yıllık paket ise 1.799 TL.