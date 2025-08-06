2025-2026 Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Yeni sezonun yayın bilgileri belli oldu

Avrupa futbolunda 2025-2026 sezonu heyecanı, Trendyol Süper Lig’in 8 Ağustos’taki açılış maçıyla başlarken Süper Lig maçları yayın bilgileri de belli oldu.

2025-2026 SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu maçları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Digiturk’ün sahibi olduğu beIN Sports tarafından yayınlanacak.

Maçlar, beIN Connect ve TOD platformları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Şifreli yayın politikası bu sene de devam ediyor.

TFF’nin 2024’te yaptığı yayın ihalesinde, beIN Sports’un Süper Lig ve TFF 1. Lig için sezonluk 182 milyon dolar + KDV ödeyerek yayın haklarını aldığı açıklanmıştı.

2025-2026 SÜPER LİG SEZONU YAYIN BİLGİLERİ

Süper Lig’in yanı sıra TFF 1. Lig maçları da beIN Sports, TOD ve Digiturk platformlarında yayınlanacak ancak bazı TFF 1. Lig karşılaşmaları TRT Spor ve TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak izlenebilecek. Ziraat Türkiye Kupası ise A Spor ve ATV tarafından yayınlanacak.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ?

Trendyol Süper Lig maçları, 2025-2026 sezonunda beIN Sports, beIN Connect ve TOD platformlarında şifreli olarak yayınlanacak.