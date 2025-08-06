Süper Lig yeni sezon ilk maç ne zaman? 2025-2026 Süper Lig 1. hafta fikstürü
Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonuna geri sayım başladı. TFF'nin son açıklamaları sonrası Avrupa kupalarında yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in maçları ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 4 Temmuz’da çektiği fikstürle netleşen ilk hafta programı ve ilk maç tarihi belli oldu.
Türkiye’nin en prestijli futbol organizasyonu Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Ancak Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in ilk maçları ertelendi. Taraftarlar derbi tarihleri ve takımlarının ilk hafta rakiplerini öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu, TFF’nin resmi açıklamasına göre 8 Ağustos 2025 Cuma günü başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 19-22 Aralık 2025’te sona erecek. İkinci yarı ise 16-19 Ocak 2026’da start alacak ve lig 17 Mayıs 2026’da tamamlanacak.
TFF’nin son açıklamasına göre, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçlarının UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi 3. eleme turu maçları nedeniyle ertelendiği açıklandı.
SÜPER LİG YENİ SEZON İLK MAÇ NE ZAMAN, KİMİNLE?
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçı, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 18.30’da Gaziantep FK ile Galatasaray arasında Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak.
Üç kez üst üste şampiyon olan Galatasaray, bu maçla yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
SÜPER LİG 2025-2026 İLK HAFTA FİKSTÜRÜ
8 Ağustos 2025 Cuma
Gaziantep FK – Galatasaray | 21:30 | Gaziantep Stadyumu
9 Ağustos 2025 Cumartesi
Fenerbahçe – Alanyaspor | Ertelendi | Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Samsunspor – Gençlerbirliği | 19:00 | Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Antalyaspor – Kasımpaşa | 21:30 | Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu
10 Ağustos 2025 Pazar
Karagümrük – Başakşehir | Ertelendi | Atatürk Olimpiyat Stadyumu
Kayserispor – Beşiktaş | Ertelendi | RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Çaykur Rizespor – Göztepe | 19:00 | Çaykur Didi Stadyumu
İKAS Eyüpspor – Konyaspor | 19:00 | Pendik Stadı
11 Ağustos 2025 Pazartesi
Trabzonspor –Kocaelispor | 21:30 | Papara Park