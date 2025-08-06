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Süper Lig yeni sezon ilk maç ne zaman? 2025-2026 Süper Lig 1. hafta fikstürü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig yeni sezon ilk maç ne zaman? 2025-2026 Süper Lig 1. hafta fikstürü
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonuna geri sayım başladı. TFF'nin son açıklamaları sonrası Avrupa kupalarında yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in maçları ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 4 Temmuz’da çektiği fikstürle netleşen ilk hafta programı ve ilk maç tarihi belli oldu.

Türkiye’nin en prestijli futbol organizasyonu Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Ancak Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in ilk maçları ertelendi. Taraftarlar derbi tarihleri ve takımlarının ilk hafta rakiplerini öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu, TFF’nin resmi açıklamasına göre 8 Ağustos 2025 Cuma günü başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 19-22 Aralık 2025’te sona erecek. İkinci yarı ise 16-19 Ocak 2026’da start alacak ve lig 17 Mayıs 2026’da tamamlanacak.

TFF’nin son açıklamasına göre, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçlarının UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi 3. eleme turu maçları nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Süper Lig yeni sezon ilk maç ne zaman? 2025-2026 Süper Lig 1. hafta fikstürü - 1. Resim

SÜPER LİG YENİ SEZON İLK MAÇ NE ZAMAN, KİMİNLE?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçı, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 18.30’da Gaziantep FK ile Galatasaray arasında Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak.

Üç kez üst üste şampiyon olan Galatasaray, bu maçla yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Süper Lig yeni sezon ilk maç ne zaman? 2025-2026 Süper Lig 1. hafta fikstürü - 2. Resim

SÜPER LİG 2025-2026 İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

8 Ağustos 2025 Cuma

Gaziantep FK – Galatasaray | 21:30 | Gaziantep Stadyumu

9 Ağustos 2025 Cumartesi

Fenerbahçe – Alanyaspor | Ertelendi | Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Samsunspor – Gençlerbirliği | 19:00 | Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Antalyaspor – Kasımpaşa | 21:30 | Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

10 Ağustos 2025 Pazar

Karagümrük – Başakşehir | Ertelendi | Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Kayserispor – Beşiktaş | Ertelendi | RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Çaykur Rizespor – Göztepe | 19:00 | Çaykur Didi Stadyumu

İKAS Eyüpspor – Konyaspor | 19:00 | Pendik Stadı

11 Ağustos 2025 Pazartesi

Trabzonspor –Kocaelispor | 21:30 | Papara Park

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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