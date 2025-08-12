Fenerbahçe, Feyenoord bugün karşı karşıya gelecek. İlk maçın ardından iki ekip rövanş mücadelesi için yeniden sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertli taraftarlar ise "Fenerbahçe - Feyenoord maçı nereden izlenir?" sorusuna cevap arıyor.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı EXXEN'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Feyenoord maçını yalızca EXXENspor kullanıcıları izleyebilecek.

Feyenoord ile rövanş maçı 12 Ağustos yani bu akşam Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

EXXEN SPOR AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR

Exxen üyeliği üzerinden aynı anda tek bir cihaz ile izlenebilir. Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenler ise EXXENspor ticari paket alması gerekiyor.

EXXEN SPOR ÜYELİĞİ NE KADAR?

7 gün için EXXEN deneme üyeliği sadece 1 TL'dir. Taahhüt olmadığı için kullanıcılar İstediği zaman iptal edebilir. Deneme süresi geçtikten sonra aylık 309,00 TL ödeme yapılır.

10 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ücretler şu şekildedir;

Exxen ve Exxenspor

Aylık reklamlı Exxen 219,00TL

Aylık reklamsız Exxen 309,00TL

(EXXEN 219,00TL +Reklamsız Paket 90,00TL)

Aylık reklamsız Exxenspor 499,00TL

(EXXEN 219,00TL +Reklamsız Paket 90,00TL + EXXENSPOR 190,00TL)