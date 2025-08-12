Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe Feyenoord maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu açıklandı

Fenerbahçe Feyenoord maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord’u Kadıköy’de ağırlıyor. Jose Mourinho’nun sahaya süreceği kadro ve ilk 11’ler merak konusu oldu. Fenerbahçe Feyenoord maçı ilk 11'ler belli oldu mu araştırılıyor.

Sarı-lacivertliler, Hollanda’da 2-1 kaybettikleri ilk maçın rövanşında Feyenoord’u Chobani Stadyumu’nda konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilerleme isteyen Fenerbahçe, turu geçmek için maça kısa bir süre kala 'Fenerbahçe Feyenoord maçı ilk 11'ler belli oldu mu?' merak ediliyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı öncesi muhtemel kadrolar belli olmaya başladı. 

İlk 11'ler maça kısa süre kala belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. Muhtemel 11'ler ise şu şekilde:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Archie Brown, Talisca, Szymanski, Duran.

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzici Watanabe, Bos, Stejin, In-Beom, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği 24 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI KİM EKSİK, OYNAMIYOR?

Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao, teknik tercihler veya sakatlıklar nedeniyle UEFA listesinde yer almıyor.

TALISCA FEYENOORD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sakatlığı nedeniyle Portekiz kampına katılamamış ve ilk maçta kadroda yer almamıştı ancak rövanş maçında kadroya dahil edildi. Jose Mourinho’nun Talisca’yı ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

