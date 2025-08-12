Fenerbahçe Feyenoord'a yenilirse, yenerse veya berabere kalırsa ne olur?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord’u konuk ederek Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesi tur senaryoları ve Avrupa Ligi ihtimalleri taraftarlar tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD'A YENİLİRSE VE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe, 6 Ağustos 2025’te De Kuip Stadyumu’nda oynanan ilk maçta Feyenoord’a 2-1 mağlup oldu ve tur avantajını kaptırdı.

Rövanş maçında, 12 Ağustos 2025 Salı günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada beraberlik ya da yenilgi durumunda Feyenoord turu geçecek.

Bu senaryoda, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi macerası sona erecek ve sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi lig etabına doğrudan katılma hakkı elde edecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD’U YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe’nin Feyenoord’u mağlup etmesi durumunda turu geçmesi skora bağlı. Sarı lacivertlilerin turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.

Örnek olarak 2-0 veya 3-1 gibi skorlar Fenerbahçe'yi play-off turuna taşıyacak. Eğer Fenerbahçe tek taraflı bir galibiyet alırsa 1-0 veya 2-2 gibi maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu belirleyecek.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.