Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Feyenoord'a yenilirse, yenerse veya berabere kalırsa ne olur?

Fenerbahçe Feyenoord'a yenilirse, yenerse veya berabere kalırsa ne olur?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Feyenoord&#039;a yenilirse, yenerse veya berabere kalırsa ne olur?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Feyenoord, Avrupa Ligi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kadıköy’de Feyenoord’u ağırlıyor. İlk maçtaki 2-1’lik yenilginin ardından sarı-lacivertliler, taraftar desteğiyle turu çevirmek için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Feyenoord'a yenilirse, yenerse veya berabere kalırsa ne olur?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord’u konuk ederek Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesi tur senaryoları ve Avrupa Ligi ihtimalleri taraftarlar tarafından merak ediliyor. 

FENERBAHÇE FEYENOORD'A YENİLİRSE VE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe, 6 Ağustos 2025’te De Kuip Stadyumu’nda oynanan ilk maçta Feyenoord’a 2-1 mağlup oldu ve tur avantajını kaptırdı.

Rövanş maçında, 12 Ağustos 2025 Salı günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada beraberlik ya da yenilgi durumunda Feyenoord turu geçecek.

Bu senaryoda, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi macerası sona erecek ve sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi lig etabına doğrudan katılma hakkı elde edecek.

Fenerbahçe Feyenoord'a yenilirse, yenerse veya berabere kalırsa ne olur? - 1. Resim

FENERBAHÇE FEYENOORD’U YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe’nin Feyenoord’u mağlup etmesi durumunda turu geçmesi skora bağlı. Sarı lacivertlilerin turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.

Örnek olarak 2-0 veya 3-1 gibi skorlar Fenerbahçe'yi play-off turuna taşıyacak. Eğer Fenerbahçe tek taraflı bir galibiyet alırsa 1-0 veya 2-2 gibi maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu belirleyecek. 

Fenerbahçe Feyenoord'a yenilirse, yenerse veya berabere kalırsa ne olur? - 2. Resim

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TFF resmen duyurdu: Trabzonspor efsanesinin yeni göreviTaksim'de kanlı gece! Sevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çınarcık elektrik kesintisi: Yalova'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerÇınarcık elektrik kesintisi: Yalova'da elektrikler ne zaman gelecek?Benzin motorine zam var mı? 12 Ağustos akaryakıt fiyatlarında son durum araştırılıyor - HaberlerBenzin motorine zam var mı? 12 Ağustos akaryakıt fiyatlarında son durum araştırılıyorASKİ su kesintileri: Ankara'da sular saat kaçta gelecek? Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Çubuk su kesinti listesi - HaberlerASKİ su kesintileri: Ankara'da sular saat kaçta gelecek? Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Çubuk su kesinti listesiFenerbahçe - Feyenoord maçı nereden izlenir? - HaberlerFenerbahçe - Feyenoord maçı nereden izlenir?EXXEN tek maç satın alma var mı, EXXEN deneme üyeliği ile maç izlenir mi? - HaberlerEXXEN tek maç satın alma var mı, EXXEN deneme üyeliği ile maç izlenir mi?AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖF sınav yerleri belli oldu mu? - HaberlerAÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖF sınav yerleri belli oldu mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...