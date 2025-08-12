Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe'nin maç takvimi taraftarın gündeminde yer alıyor. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, saat kaçta maç takvimiyle belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Hollanda’da 2-1 kaybettikleri ilk maçın rövanşında Feyenoord’u konuk edeceği maçın tarihi araştırılıyor. Taraftarın gündeminde 12 Ağustos Salı, bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, saat kaçta, nerede konuları yer alıyor. İşte, detaylar...

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

Fenerbahçe bugün, 12 Ağustos 2025 Salı günü, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak bu mücadele, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir adımı olacak.

İlk maçta 90+1’de yediği golle 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarlarının desteğiyle turu çevirmek için sahaya çıkacak. Yaklaşık 50 bin taraftarın tribünleri doldurması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki 288. maçı olacak bu karşılaşma futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. 

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Maç, Exxen platformunda şifreli olarak canlı yayınlanacak. Bu nedenle izlemek isteyen taraftarların Exxen üyeliği olması gerekiyor. Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs’ın yöneteceği karşılaşmada, Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.

