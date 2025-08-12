Türkiye’nin önde gelen dijital yayın platformlarından EXXEN'de bugün Fenerbahçe-Feyenoord karşılaşması canlı olarak yayınlanacak.

Maça saatler kala arama motorlarında "EXXEN tek maç satın alma var mı, EXXEN deneme üyeliği ile maç izlenir mi?" sorusu aratılıyor.

EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

EXXEN, tek maç satışı yoktur. Platform üzerinden maçları canlı olarak izleyebilmek için EXXEN üyeliğinin dışında Exxen Spor paketine sahip olunması gerekiyor.

Exxen Spor paketi olmadan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarını naklen izlenmemektedir. Yayını takip edebilmek adına EXXEN hesabı dışında spor paketi de eklenmesi zorunludur.

FB-FEYENOORD TV8'DE Mİ OLACAK?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı TV8'den yayınlanmayacaktır. Maç sadece EXXEN 'de canlı olarak izlenebilecektir.

EXXEN TEK MAÇ FİYAT ÜCRETİ NE KADAR?

EXXEN, tek maç için ayrı bir ücreti yoktur. Fenerbahçe - Feyenoord maçını izleyebilmek için aylık veya yıllık spor paketi aboneliği alınması gerekiyor.

EXXEN DENEME ÜYELİĞİ İLE MAÇ İZLENİR Mİ?

EXXEN’in 1 TL’lik 7 günlük deneme üyeliği, spor içeriklerini kapsamıyor. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi maçları deneme üyeliği ile izlenmemektedir.

EXXEN’in resmi açıklamalarına göre, deneme üyeliği sadece dizi ve film gibi eğlence içeriklerine erişim sağlar. Bu nedenle karşılaşmaları canlı izlemek için ayrı bir abonelik paketi olan ExxenSpor üyeliği satın alınması gerekiyor.

EXXEN 1 TL DENEME ÜCRETİ İLE HANGİ MAÇLAR İZLENİR?

EXXEN’in deneme üyeliği, yalnızca 7 gün boyunca platformun eğlence içeriklerine erişim sağlanır. Bu üyelik, yalnızca 1 TL karşılığında başlatılabilir.

Kullanıcılar 7 gün boyunca dizi, film, belgesel ve çocuk programlarını izleyebiliyor. Ancak maçları canlı izlemek için ayrıyeten ExxenSpor üyeliğin olması gerekiyor.

Üyelik başlatmak için EXXEN’in resmi web sitesine veya mobil uygulamasına girerek “Ücretsiz Deneme” seçeneğine tıklamak gerekiyor. Ad, soyad ve e-posta bilgileri girildikten sonra, e-postaya gelen doğrulama kodu ile üyelik aktif oluyor.