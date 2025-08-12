Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu planı ortaya çıktı! Fenerbahçe forması giyeceği ilk maç

Güncelleme:
Spor Haberleri

Fenerbahçe, uzun süredir büyük çaba sarf ettiği Kerem Aktürkoğlu için artık geri sayıma geçti. Benfica ile pazarlıklar son aşamaya gelirken, günledir manşetlerden inmeyen flaş transfere dair Portekiz kulübünün "Şampiyonlar Ligi" planı gündem oldu.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'da 4 sezon top koşturduktan sonra geçtiğimiz eylül ayında 12 milyon euroya Benfica'ya imza atan giden Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşıyor. Portekiz ekibinin, yaklaşık 25 milyon euro karşılığında "evet" dediği transfer için Fenerbahçe'den şart koştuğu detay belli oldu.

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu planı ortaya çıktı! Fenerbahçe forması giyeceği ilk maç - 1. Resim

NICE MAÇINDA SÜRE ALACAK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; yeni takımında yıllık 5 milyon euro kazanacağı öğrenilen 26 yaşındaki yıldızın, Benfica’nın bu akşam Nice ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında kısa da olsa süre alması bekleniyor.

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu planı ortaya çıktı! Fenerbahçe forması giyeceği ilk maç - 2. Resim

FENERBAHÇE EŞLEŞMESİNDE KADRODA OLMAYACAK

Böylece Kerem Aktürkoğlu, Devler Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel Benfica eşleşmesinde (Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda) UEFA kuralları gereği forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin tüm ısrarına karşın Benfica, bu konuda geri adım atmıyor.

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu planı ortaya çıktı! Fenerbahçe forması giyeceği ilk maç - 3. Resim

İLK MAÇI GÖZTEPE

Benfica'nın sunduğu şartlarda son dakika değişikliği olması halinde Kerem Aktürkoğlu transferi Avrupa maçlarından sonra bitecek ve milli oyuncu, İstanbul’a getirilecek. Galatasaray'ın eski kaptanı Kerem’in, Süper Lig'in 2'nci haftasındaki Göztepe maçına yetiştirilmesi planlanıyor. Göztepe-Fenerbahçe mücadelesi, 16 Ağustos'ta İzmir'de oynanacak.

 

