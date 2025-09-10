Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe maçı ne zaman? Fener - Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta!

Fenerbahçe maçı ne zaman? Fener - Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe maçı ne zaman? Fener - Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

 Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken taraftarlar ise maç tarihini merak etti. Bilindiği gibi sarı lacivertliler  Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra 39 yaşındaki Domenico Tedesco'yu göreve getirdi. İnternette şu sıralar Fenerbahçe maçı ne zaman? diye aramalar başladı. Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar... 

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor ile karşılaşacak. Geri sayım başladı, taraftarlar Fenerbahçe maçı ne zaman diye aratmaya başladı. Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı lacivertliler 39 yaşındaki teknik adam Domenico Tedesco ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Fener - Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? İşte dev maç öncesi son dakika Fenerbahçe haberleri... 

Fenerbahçe maçı ne zaman? Fener - Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta! - 1. Resim

FENERBAHÇE TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025-2026 Süper Lig sezonundaki derbi açılışı Fenerbahçe - Trabzonspor ile başlıyor. Lig'de 7 puanla 5. sırada olan Fenerbahçe, 10 puanla 2.'liği bulunan Trabzonspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 20:00'de olacak.

Fenerbahçe maçı ne zaman? Fener - Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta! - 2. Resim

FENERBAHÇE TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fener - Trabzon mücadelesi Chobani Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. Fenerbahçe - Trabzon maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP bölünmenin eşiğinde! Kılıçdaroğlu'nun ofisi genel merkeze döndü...Bakan Yerlikaya duyurdu! 53 FETÖ şüphelisi yakayı ele verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimi - HaberlerMEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimiAltın mı, borsa mı, gümüş mü, dolar mı? İslam Memiş 2025’in yatırım şampiyonunu açıkladı - HaberlerAltın mı, borsa mı, gümüş mü, dolar mı? İslam Memiş 2025’in yatırım şampiyonunu açıkladıTürkiye-Hırvatistan Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? - HaberlerTürkiye-Hırvatistan Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel kimdir? - HaberlerCHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel kimdir?Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? - HaberlerÜcretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?Türkiye'nin yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ay-yıldızlılar Polonya'yı devirerek tarih yazdı - HaberlerTürkiye'nin yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ay-yıldızlılar Polonya'yı devirerek tarih yazdı
Sonraki Haber Yükleniyor...