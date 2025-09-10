Fenerbahçe maçı ne zaman? Fener - Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor ile karşılaşacak. Geri sayım başladı, taraftarlar Fenerbahçe maçı ne zaman diye aratmaya başladı. Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı lacivertliler 39 yaşındaki teknik adam Domenico Tedesco ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Fener - Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? İşte dev maç öncesi son dakika Fenerbahçe haberleri...

FENERBAHÇE TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025-2026 Süper Lig sezonundaki derbi açılışı Fenerbahçe - Trabzonspor ile başlıyor. Lig'de 7 puanla 5. sırada olan Fenerbahçe, 10 puanla 2.'liği bulunan Trabzonspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 20:00'de olacak.

FENERBAHÇE TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fener - Trabzon mücadelesi Chobani Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. Fenerbahçe - Trabzon maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.