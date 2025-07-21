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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? İşte Sarı-lacivertli takımın 3. ön eleme turundaki rakibi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? İşte Sarı-lacivertli takımın 3. ön eleme turundaki rakibi
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi, Kura Çekimi, Benfica, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezonda Şampiyonlar Ligi hasretine son vermeK istiyor. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunu geçmesi durumunda play-off turuna çıkacak. Fenerbahçe’nin bir sonraki turdaki rakibi ise UEFA tarafından gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? İşte Sarı-lacivertli takımın 3. ön eleme turundaki rakibi...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek adına önce 3. ön eleme turunu geçmesi gerekiyor. Bu nedenle Fenerbahçe, play-off turundaki rakibini öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? İşte Sarı-lacivertli takımın 3. ön eleme turundaki rakibi - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3.eleme turundaki ilk maçı  5-6 Ağustos, rövanş karşılaşması ise 12-13 Ağustos' 2025'te oynanacak.

Fenerbahçe'nin rakipleri ise bugün gerçekleşecek kura çekiminin ardından belli olacak. 

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? İşte Sarı-lacivertli takımın 3. ön eleme turundaki rakibi - 2. Resim

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin rakibi 21 Temmuz 2025 yani bugün belli olacak. Türkiye saatiyle kura çekimi saat 13.00'te başlayacak kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek. 

Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? İşte Sarı-lacivertli takımın 3. ön eleme turundaki rakibi - 3. Resim

F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise; Portekiz temsilcisi Benfica, Belçika ekibi Club Brugge, Hollanda'dan Feyenoord veya İskoçya ile Yunanistan arasında oynanacak Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin galibi olabilir. 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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